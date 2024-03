“Le Due Matote”, il relais nel paese delle rose

Immaginate un vecchio casale del XVI-XVII secolo recuperato in maniera impeccabile con una lunga ristrutturazione conservativa e una visione di lussuosa ospitalità sostenibile, aggiungete la maestria e originalità di uno degli chef più interessanti a livello nazionale e immergete il tutto nel panorama dell’Alta Langa. Precisamente a Bossolasco, piccolo comune del cuneese a 800 metri di altezza conosciuto come il Paese delle Rose grazie a una fioritura che nei mesi di maggio e giugno regala oltre 350 varietà colorate e profumate che “invadono” le vie e i vicoli del centro storico. Ed ecco che proprio qui si schiude in tutta la sua bellezza il Relais “Le Due Matote”, che ospita al suo interno “L’Orangerie by Di Pinto”, ristorante gourmet con cucina a vista guidato da Roberto Di Pinto – rinomato chef patron del milanese “Sine” – che ha come frontman della cucina Luca La Peccerella, chef che ha fatto parte della sua brigata per diversi anni. L’intero progetto porta la firma ma soprattutto la passione e il cuore di Arianna Cefis, proprietaria del Relais. Dal recupero di vecchie cementine di alcune cascine piemontesi per i pavimenti alle terre armate realizzate con i detriti dei lavori; dai piccoli e grandi dettagli di classe e gusto quali arredi e ninnoli artigianali alla vera sostenibilità grazie ai pannelli solari, al recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione, al totale approccio anti-spreco. E poi ancora l’edera che circonda tutto il perimetro del Relais per creare con il tempo un muro naturale che si fonda con le vigne circostanti, il grande orto coltivato e il giardino costellato di rose, sempreverdi e ortensie.

Con la collaborazione e il lavoro solo di persone del luogo Arianna ha trasformato la struttura, mantenendo la base originale, in un tempio del buongusto, del relax, del piacere di esserci e di immergersi con tutti i sensi in un’atmosfera unica. L’ospitalità è affidata a 6 suite tutte differenti le une dalle altre e tutte ricche di particolari che le rendono uniche, che sia il giardino privato o i dettagli dipinti a mano o ancora il letto dove ha dormito Napoleone. Le varie zone di accoglienza sono altrettanti scrigni di buongusto e serenità accomunate dalla valorizzazione della stagionalità e di tutto ciò che offre il mercato quotidiano per offrire colazione, aperitivi, degustazioni, brunch o semplicemente attimi di puro relax. E poi c’è la splendida Orangerie panoramica che si affaccia su tutta la valle e permette di ammirare il Monviso mentre tra toni sobri, sedie in ferro battuto con morbidi cuscini, piante di agrumi e un pianoforte a coda, si assapora la cucina di Roberto Di Pinto, che ha voluto portare qui la sua “napoletanità” per integrarla agli ingredienti e alla tradizione langarola “con il massimo rispetto - come spiega lui stesso – e con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento in Langa, con piatti di grande gusto e un servizio all’altezza della struttura che ci ospita”.

La proposta prevede un menù alla carta affiancato da due percorsi degustazione: “Piacere Roberto” di 7 piatti e “Piacere Luca” a mano libera, cui si aggiunge una proposta quotidiana più semplice per il pranzo e un brunch domenicale incentrato sulla territorialità e sulle famiglie. Il ristorante gourmet è inoltre affiancato da una Pizzeria altrettanto gourmet guidata sempre da Di Pinto in collaborazione con Vurria e dal Crystal Bar con classici preparati a regola d’arte ma anche cocktails signature ideati e firmati da Domenico Carella, titolare di Carico Milano. Gli ospiti de Le Due Matote hanno inoltre a disposizione un’area benessere con piscina terapeutica interna, area massaggi con trattamenti ayurvedici, zona fitness, corsi di yoga, piscina a sfioro esterna, la possibilità di riconnettersi con la natura scegliendo percorsi in bici elettriche o il servizio di personal trainer nonché di organizzare un picnic con lo chef a bordo di una Fiat 500 spiaggina o una degustazione dei vini delle pregiate cantine locali con il sommelier.

Relais Le Due Matote

Loc. Pratofreddo 1 - Bossolasco (CN)

Ristorante L'Orangerie by Di Pinto: aperto dal giovedì al lunedì a pranzo e cena

Pizzeria: aperta dal martedì alla domenica

info e prenotazioni: +39 347 7494706 / leduematote.com / info@leduematote.com