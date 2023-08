Ferragosto diverso (ma top)? In Toscana si può

Se non siete già in vacanza, trovare qualcosa da fare a Ferragosto può sembrare quasi impossibile. Ovunque andiate c'è un traffico infernale, prezzi alle stelle, zero parcheggi, file infinite in autostrada, tutta roba fatta apposta per rovinarvi la giornata. Cosa facciamo noi toscani se non siamo già al mare o in montagna? Spesso e volentieri rimaniamo a casa ed aspettiamo che i "foresti" se ne tornino da dove sono venuti.

La cosa, però, non è affatto necessaria, visto che la nostra regione offre un'infinità di posti dove non devi farti strada coi gomiti e puoi goderti panorami splendidi, aria buona e specialità gastronomiche indimenticabili. Il problema è scegliere e, soprattutto, sapere dove guardare, per evitare di ritrovarsi in coda sulla famigerata superstrada Firenze-Pisa-Livorno e maledire la propria dabbenaggine. Per fortuna avete degli amici del posto pronti a darvi una serie di consigli per aiutarvi a scegliere la destinazione ideale per un Ferragosto davvero top. Ecco perché questa settimana "What's Up Tuscany", il podcast che vi racconta la Toscana attraverso le sue storie, vi verrà incontro con una puntata speciale, fatta a braccio ma piena zeppa di consigli utili per un Ferragosto perfetto che non vi costerà un patrimonio. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete la puntata intera, vi indicherò tre affascinanti destinazioni nelle montagne toscane dove godervi il fresco, l'aria buona e la splendida natura senza dovervi far largo tra orde di turisti. Nei dintorni, poi, ci sono pure parecchie cose interessanti da vedere, se siete più avventurosi. Se, invece, siete come molti toscani e non riuscite proprio a fare a meno del mare, vi mostrerò un tratto della nostra costa dove si possono ancora trovare calette nascoste dove godervi una giornata in santa pace, circondati dalla macchia mediterranea.

Un'alternativa, poi, potrebbe essere un'escursione in barca verso una delle meno popolari isole dell'Arcipelago Toscano, un tempo patria di pirati e leggende, il cui mare se la batte con quello della Costa Smeralda. Siete più interessati alla natura? Un salto in Garfagnana o in Casentino non vi lascerà delusi. C'è un po' di tutto, dalla spiritualità della Verna al Monte Palodina, la montagna degli alieni, dall'affascinante orrido di Botri alla splendida Grotta del Vento.

Invece di smadonnare per trovare parcheggio sui viali a Firenze, perché non fate un salto a Prato? Non le manca niente: un antico castello, dei meravigliosi affreschi, un museo d'arte contemporanea e alcuni tra i migliori biscotti al mondo. Se seguirete i nostri consigli passerete uno splendido Ferragosto senza essere costretti ad aprire un mutuo. Una cortesia, però: fateci sapere come vi è andata che siamo davvero curiosi.

