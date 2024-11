Fuga a Monticello all'insegna del wellness

Ascolta ora 00:00 00:00

Una giornata che non si vorrebbe finisse mai. Succede così a Monticello Spa&Fitness, oasi benessere immersa nel verde della Brianza e raggiungibile da Milano in una quarantina di minuti. L'indirizzo sembra fatto apposta per regalare una rigenerante pausa dalla routine, una coccola all'insegna del wellness, un caldo rifugio dove trascorrere - soli o in compagnia - una giornata dedicata a ritrovare pace e armonia nel corpo e nella mente. Perché la struttura apre le porte a uno spazio di 5mila mq che, interamente dedicato al benessere, parla più con i numeri che con le parole. Conta 7 vasche interne ed esterne per vivere il piacere dell'acqua in tutte le sue forme; 16 ambienti sensoriali, a partire da docce e saune, per scoprire la magia del percorso Calore & Tepore; più di 40 tipi diversi di trattamenti e massaggi realizzati da professionisti con prodotti di alta qualita, un'area fitness di mille mq, una stanza del sale e persino una stanza dei sogni. Con un ingresso giornaliero è possibile perdersi e ritrovarsi in quest'oasi toccasana, lasciandosi cullare dal flusso delle acque, avvolgere da vapori e profumi e attirare dalla curiosità di provare massaggi, trattamenti e cerimoniali. Si chiamano così i rituali che si alternano durante la giornata.

Sono a ingresso contato e permettono, per esempio, di scoprire il relax del rintocco delle campane tibetane, la bellezza e la cura di sé con scrub e maschere preparate sul momento, la purificazione in sauna con scenografici Aufguss e Aufguss Show. Info: www.monticellospa.it.