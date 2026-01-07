I rifugi dell’anima sull’Alpe Cimbra tra intima eleganza e sostenibilità

C’è un inverno in Trentino che invita a salire di quota non per inseguire performance e traguardi, ma per ritrovare equilibrio, ascolto e una forma di benessere profondo che nasce dal contatto diretto con la natura.

Qui il freddo non è una stagione da combattere, ma da abbracciare perché capace di rigenerare il corpo, alleggerire la mente e rallentare il respiro, riportando l’attenzione all’essenziale. Il benessere invernale prende forma nei paesaggi ovattati, nella neve candida, nei boschi silenziosi, nei gesti antichi che si rinnovano, trasformando la montagna in un luogo di cura autentica. In Val di Fiemme questa visione è diventata un progetto condiviso, tanto da renderla la prima Wellness Community: un territorio che orienta servizi, ospitalità e attività alla qualità della vita, intrecciando natura, salute e persone in un’unica esperienza rigenerante. Tra foreste di abete rosso, centri wellness immersi nel paesaggio e attività outdoor pensate ad hoc, il benessere si costruisce giorno dopo giorno, come uno stile di vita, capace di muoversi in parallelo ai Giochi invernali, che anche qui hanno base, per raccontare una montagna che accoglie e riequilibra. Sull’Alpe Cimbra, invece, il benessere assume i tratti di un’ospitalità intima e raffinata: il progetto Hotel & Appartamenti di Charme dà vita a una collezione di indirizzi che uniscono eleganza, sostenibilità e radici locali, trasformando il soggiorno - che sia lungo un weekend o due settimane - in un’esperienza emotiva e consapevole. Non si tratta di semplici strutture ricettive, ma di rifugi dell’anima dove ritrovare armonia, assaporare la gastronomia più autentica di montagna, vivere un contatto vero con la comunità locale e rigenerarsi attraverso sport dolce ed esperienze inclusive, nel segno di una bellezza discreta e mai ostentata. In Val di Fassa, infine, il benessere passa attraverso il potere primordiale del freddo: gli alberghi del circuito Club Vita Nova propongono percorsi che rinvigoriscono e sorprendono, dai cammini consapevoli nella neve alle immersioni nei ruscelli alpini, dai bagni freddi ai percorsi Kneipp, trasformando il gelo in fonte di energia, vitalità e rinnovamento nel cuore delle Dolomiti.

E quando cala la sera, il calore diventa rito e infusione: l’Aufguss, con i gesti armoniosi di coach qualificati, la neve aromatizzata che si scioglie sulle pietre roventi e il vapore profumato che avvolge il corpo e sensi, è il modo più autentico per prendersi cura di sé.

Info: www.visitfiemme.it; www.alpecimbra.itwww.vitanovawellnesshotel.it/.