Laghi ghiacciati. I più belli in Italia

I laghi ghiacciati si possono annoverare tra gli spettacoli naturali più suggestivi e l’Italia, fortunatamente, offre numerose opportunità per ammirare questo tipo di scenario. Dalla Valle d'Aosta fino al Trentino Alto-Adige, passando per il Piemonte e la Lombardia, la penisola è ricca di specchi lacustri che si ricoprono di ghiaccio durante i mesi più freddi, trasformandosi spesso in straordinarie piste di pattinaggio circondate da un paesaggio da sogno.

Quali sono i laghi ghiacciati italiani più belli? La lista di queste attrazioni è lunga, tuttavia alcuni luoghi in particolare meritano una visita e un’escursione approfondita. Il Lago di Braies, ad esempio, ma anche i Laghi delle Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Carezza e di Resia, il Lago del Gallo e il Lago Gover.

Lago di Braies

Situato a circa 97 chilometri da Bolzano, il Lago di Braies è uno specchio d’acqua immerso nelle montagne della Croda del Becco, con la vetta di 2.810 metri.

Secondo un’antica leggenda locale, la Valle di Braies era abitata un tempo da un popolo di selvaggi che per vivere raccoglievano i frutti della terra, tra cui anche delle pietre preziose che decisero di nascondere nelle sorgenti del lago per proteggerle dai furti. Sarebbero proprio queste pietre a donare le particolari sfumature cromatiche che rappresentano un tratto distintivo del lago.

Laghi delle Cime di Lavaredo

In prossimità delle Tre Cime di Lavaredo, le vette più famose delle Dolomiti, è possibile ammirare tre laghi alpini che si ricoprono di ghiaccio durante la stagione fredda. Sono i laghi di Dobbiaco, Landro e Misurina, tre piste ghiacciate naturali e molto visitate.

Proprio il Lago di Misurina, ad esempio, viene anche chiamato “Perla delle Dolomiti” e sorge a 1.756 metri sul livello del mare. Il Lago di Dobbiaco dista 3 chilometri da Dobbiaco, al confine tra i parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e il Parco naturale Fanes - Sennes e Braies.

Il Lago di Resia

Il Lago di Resia è il bacino lacustre più grande del Trentino Alto-Adige e sulle sue sponde si trovano i comuni di Resia e Curon Venosta.

La storia di questo lago è molto particolare, infatti fino al 1950 presso il Passo di Resia esistevano tre laghi naturali, il Lago di Resia, il Lago di Curon e il Lago di San Valentino alla Muta. È stata la creazione di una grande diga a unificare i primi due laghi sommergendo tuttavia il paese di Curon Venosta, di cui oggi rimane ancora un grande campanile parzialmente sommerso.

Lago Gover

Non lontano dal centro abitato di Gressoney Saint Jean, nella valle del Lys in Valle d’Aosta, si trova il Lago Gover che rappresenta un bacino artificiale circondato da vegetazione e trasformato in una pista di pattinaggio sul ghiaccio nei mesi invernali.

Il Lago Gover gode di una vista privilegiata sul Monte Rosa e consente di accedere in poco tempo alle attrazioni del territorio, come il Castello dei Savoia raggiungibile attraverso il sentiero denominato la “passeggiata della Regina”.