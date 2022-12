Le più belle piste di pattinaggio sul ghiaccio in Italia

Coniugare divertimento, socializzazione e attività fisica, anche in pieno inverno: le piste di pattinaggio sul ghiaccio permettono proprio di ottenere questo obiettivo, soprattutto se sono immerse in uno scenario originale e suggestivo.

Soffermandosi sulle piste di pattinaggio sul ghiaccio allestite in Italia, l’offerta è molto ricca in tutte le zone della Penisola. Alle piste al chiuso e spesso inaugurate durante le festività natalizie, infatti, si aggiungono le piste naturali che permettono ad esempio di pattinare sulla superficie ghiacciata di un lago, un’esperienza indimenticabile che è possibile vivere ad esempio in Trentino Alto-Adige, in alcune località del Veneto e in Valle d’Aosta.

Da Milano a Roma, passando per Firenze e Venezia, ma non solo, ecco una selezione di piste di pattinaggio sul ghiaccio che meritano una visita prima che l’inverno lasci il posto alla primavera.

Pattinare sul Lago di Resia

Come anticipato poche righe sopra, chi si reca in Trentino Alto-Adige non può rinunciare all’opportunità di pattinare su un lago ghiacciato. Il Lago di Resia, ad esempio, è un lago alpino artificiale situato nel Comune di Curon Venosta.

Circondato dalle montagne, permette di pattinare intorno al grande campanile trecentesco grazie alla formazione di uno strato di ghiaccio spesso circa 40 centimetri, percorrendo una pista naturale lunga circa 10 chilometri. La particolarità del lago ghiacciato è proprio il campanile parzialmente visibile, l’unica struttura rimasta dell’antico paese sommerso dall’acqua dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Florence Ice Village alla Fortezza da Basso

A Firenze è possibile pattinare lungo un anello di ghiaccio esteso circa 300 metri, allestito intorno alla Fontana dei Giardini della Fortezza da Basso. L’evento Florence Ice Village, infatti, comprende sia una delle piste sul ghiaccio più grandi d’Europa sia il tradizionale Villaggio di Babbo Natale, oltre alla ruota panoramica, chiamata anche Florence Eye, che offre una vista privilegiata sul capoluogo toscano grazie alla sua altezza di 55 metri.

Il Regno del Ghiaccio a Roma

Il parco Cinecittà World, situato nei pressi di Castel Romano a pochi chilometri da Roma, offre una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta tutto l’anno. Il Regno del Ghiaccio è un’attrazione al chiuso accessibile in qualsiasi stagione, allestita all’interno del celebre parco a tema dedicato al cinema e della Tv.

Pattinare sul ghiaccio a San Polo

Anche Venezia offre la possibilità di pattinare sul ghiaccio da dicembre a febbraio, approfittando della pista allestita a Campo San Polo. Un evento che si ripete ormai da molti anni e che attira numerosi visitatori, attirati senza dubbio dall’opportunità di pattinare ammirando gli splendidi palazzi veneziani.

Sensation on Ice a Milano

A Milano le piste di pattinaggio sul ghiaccio non mancano. Un’attrazione particolare è rappresentata dal parco Sensation on Ice allestito fino a domenica 8 gennaio 2023 davanti alla Stazione Centrale, in Piazza Duca d’Aosta.

È più grande Ice Rink mai allestito nel capoluogo lombardo, caratterizzato da 1.300 metri quadrati di percorso e da una scenografia che comprende un gigantesco albero illuminato e alto 18 metri. Creato da Regione Calabria, lo spazio ospita la casa di Babbo Natale, una pista di snow tubing e un’area dedicata a un viaggio virtuale calabrese.