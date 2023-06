Mare, dove andare in Toscana

La Toscana è una delle destinazioni italiane preferite dai turisti, che ne apprezzano il vasto patrimonio artistico e culturale ma anche il mare. Oltre alle città d’arte, infatti, la regione vanta la presenza di numerose spiagge e litorali, ma anche di isole da esplorare.

Dalla Versilia alla Maremma, infatti, le mete balneari da visitare non mancano, soprattutto per chi apprezza le spiagge di sabbia fine e i panorami suggestivi. Per chi opta per la Toscana, le località marine dove pernottare sono molteplici.

Dove andare al mare in Versilia

La Versilia, nella costa Nord della Toscana, si caratterizza per la presenza di diverse destinazioni dove è possibile godersi il mare cristallino e rilassarsi in spiaggia. Forte dei Marmi, ad esempio, oltre agli impianti balneari molto attrezzati è famosa per la movida e per la possibilità di fare shopping di qualità.

Viareggio è la meta perfetta per chi ama il mare ma anche dedicarsi alle lunghe passeggiate e all’intrattenimento. Appartiene alla Versilia anche Lido di Camaiore, in Provincia di Lucca, località molto amata grazie agli stabilimenti balneari particolarmente attrezzati e alla spiaggia, che si estende per 4 chilometri e vanta un fondale basso e perfetto per le famiglie in vacanza.

Le bellezze dell’Arcipelago Toscano

L’Arcipelago Toscano è formato da sette isole, tra le quali la più estesa è l’Isola d’Elba. Sono visitabili Giglio, Capraia, Giannutri, Pianosa, Montecristo e Gorgona, ma ci sono anche le isolette minori tra cui Palmaiola e Cerboli vicino all’Elba, le Formiche di Grosseto che si trovano nella zona settentrionale del Giglio, le Formiche di Montecristo e quelle di Capraia, di Palmaiola e della Zanca.

Scegliere l’Arcipelago Toscano come meta turistica significa non solo poter immergersi in un mare limpido e pulito, ma anche concedersi escursioni sul territorio e ammirare panorami mozzafiato.

Le spiagge più belle della Maremma

Più a sud della Toscana, nella pianura maremmana, è possibile concedersi una vacanza relax alla scoperta di incantevoli borghi marinari e porti turistici.

Tra le località più visitate, ad esempio, figura certamente Castiglione della Pescaia, che con la sua celebre spiaggia delle Rocchette rappresenta una destinazione sempre molto gettonata. Anche Porto Ercole viene annoverata tra le spiagge più belle della Maremma, soprattutto grazie alla splendida vista che si cattura dalla cima del promontorio.

Molto conosciuta e rinomata è anche la spiaggia dell’Acqua Dolce, così come Cala Violina a Punta Ala che si trova all’interno di un parco naturale: il nome della spiaggia si deve alla particolare struttura della sabbia, formata da granelli di quarzo che se calpestati sembrano riprodurre il suono di un violino.

Fanno parte della costa maremmana anche Capalbio, che accontenta tutti gli amanti del mare attirando folte schiere di turisti soprattutto per la presenza della spiaggia di Feniglia.

Una menzione a parte nel vasto panorama della costa toscana merita Follonica, situata nell’omonimo golfo in Provincia di Grosseto. È una località balneare dove è possibile sia godersi il sole e il mare ma anche dedicarsi a numerose attività sportive, così come andare alla scoperta del territorio e della flora locale. Una delle spiagge più visitate è la spiaggia di Pratoranieri, nota soprattutto per la limpidezza dell’acqua e per l’offerta turistica che va incontro alle diverse tipologie di visitatori.