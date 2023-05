Firenze: 5 itinerari insoliti da scoprire

Visitare Firenze, la culla del Rinascimento, significa poter scegliere tra un’infinità di itinerari alla scoperta delle meraviglie architettoniche e delle opere d’arte realizzate dei grandi Maestri del passato.

Se è innegabile che ammirare Santa Maria del Fiore e il Battistero così come Piazza della Signoria siano esperienze da non perdere, è altrettanto vero che il capoluogo toscano nasconde luoghi e angoli meno conosciuti altrettanto interessanti.

Tour dei Musei della moda

Firenze è nota soprattutto per la presenza dell’immenso Museo degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia, che espone la scultura originale del David di Michelangelo. La città, tuttavia, vanta anche alcune strutture espositive dedicate alla storia della moda e delle case stilistiche più celebri.

All’interno di Palazzo Pitti, ad esempio, si trova anche il Museo della Moda e del Costume che permette di ripercorrere l’evoluzione dello stile ammirando abiti e accessori dal Settecento ai giorni d’oggi.

Palazzo della Mercanzia, invece, ospita il Museo Gucci chiamato anche Gucci Garden, mentre Palazzo Spini Ferroni consente l’accesso al Museo Salvatore Ferragamo che espone il vastissimo archivio aziendale composto da migliaia di calzature.

Gli Orti del Parnaso e il dragone di Firenze

Per chi desidera concedersi una passeggiata insolita, gli Orti del Parnaso sono certamente una meta ideale. È un giardino botanico situato tra Via Bolognese e Via Vittorio Emanuele che comprende al suo interno la Loggetta Bondi, la biblioteca e il Tepidarium, una serra realizzata in stile Liberty utilizzata spesso per ospitare mostre e manifestazioni artistiche.

L’attrazione principale degli Orti del Parnaso, tuttavia, è la scalinata scenografica e originale a forma di drago che permette di godere di una vista privilegiata sul centro storico della città.

Il Corridoio Vasariano

Per osservare Firenze da un punto di vista inedito, percorrere il celebre e misterioso Corridoio Vasariano rappresenta una scelta senza dubbio efficace. È un percorso sopraelevato di circa un chilometro che collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, attraversando gli Uffizi e passando sopra Ponte Vecchio.

Il corridoio è stato realizzato nel 1565 per volere di Cosimo I de’ Medici allo scopo di garantire un passaggio sicuro e riservato ai membri della famiglia. Con il tempo il percorso è stato arricchito con nuove aperture e finestre ed è fortunatamente aperto al pubblico, che durante la speciale passeggiata può ammirare numerose opere d’arte collocate lungo il corridoio.

Artigianato fiorentino nell’Oltrarno

L’Oltrarno, chiamato anche Diladdarno, è il quartiere di Firenze situato sulla sponda sinistra del fiume Arno. La zona ospita una straordinaria varietà di botteghe artigiane dedicate dove i Maestri artigiani si dedicano alla lavorazione della ceramica, del legno, alle creazioni artistiche e decorative che è possibile ammirare affacciandosi all’interno dei numerosi laboratori.

La segnaletica artistica di Clet Abraham

Clet Abraham, il noto Sticker Urban Artist di origine francese, ha fatto di Firenze la sua seconda casa trasformando la segnaletica urbana in Street Art, attraverso l’applicazione di stickers particolari e significativi su numerosi cartelli stradali.

Percorrere le vie della città alla ricerca di questi curiosi dettagli rappresenta un’esperienza divertente e insolita, anche visitando lo studio dell’artista in Via dell’Olmo.