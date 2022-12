Il menu perfetto per un Natale toscano

I più previdenti sono belli tranquilli a casa, al calduccio ed osservano divertiti i meno organizzati che corrono trafelati da un negozio all'altro per arrivare pronti all'orgia culinaria della tre giorni natalizia. Per chi è costretto a passare le feste lontano da casa, l'atmosfera è molto diversa, profondamente sbagliata. Per fortuna basta poco per attenuare questa lancinante nostalgia per le cose di casa, un profumo o un piatto riescono spesso a farti sentire a posto, almeno per qualche ora.

Ecco perché, mentre mi preparo ad uno strano Natale casalingo dopo aver passato tanti anni all'estero, il pensiero va ai tanti expat che, per scelta o per necessità, dovranno stare lontani dai luoghi della propria infanzia e dai propri cari. Ecco perché questa settimana nel podcast dedicato alla mia terra, la Toscana, ho deciso di non parlare come al solito di storia, posti poco conosciuti o consigli di viaggio, ma fornire una guida dettagliata a come preparare senza problemi il miglior menu di Natale di sempre, rigorosamente toscano. Ne sono talmente convinto da fornire pure la mia garanzia personale. Se seguirete le istruzioni passo passo non potrete sbagliare. ASCOLTA IL PODCAST



Visto che è un pasto di festa, nell'episodio intero di "What's Up Tuscany", che potrete ascoltare premendo il triangolino bianco del player qui sopra troverete un menu completo, dall'antipasto al dolce, ma non una semplice lista dei piatti toscani più popolari o conosciuti. Si tratta di una lista molto personale, composta dai piatti che preferisco, quelli che avrei voluto trovare in tavola quando abitavo lontano dalla mia piccola patria, che mi ricordavano sempre casa. Proprio perché ne vado pazzo e perché ho ottenuto grandi reazioni dagli amici che li hanno provati posso essere così sicuro da proporveli senza pensarci due volte.

Per i dettagli dovrete ascoltare l'episodio fino alla fine: lo so, è "lungotto", 27 minuti ma per spiegare cinque ricette cinque ci vuole del tempo. Ne vale sicuramente la pena, credetemi. Si va dai migliori crostini che abbiate mai mangiato, alla pasta ripiena più buona di Toscana, al piatto di cacciagione tanto buono da tener viva una sagra paesana per oltre 40 anni al contorno di verdure più ricco di sempre. Visto che bisogna tenersi sempre il meglio per ultimo, nel sesto capitoletto troverete le istruzioni dettagliate per preparare in casa il dolce che a casa mia batte sempre panettone e pandoro, i ricciarelli di mamma Daniela, con tutti i segreti tramandati di madre in figlia nella mia famiglia da almeno quattro secoli.

Nella prossima puntata del nostro podcast torneremo ad occuparci dei nostri soliti temi ma, almeno per una volta volevo ringraziare tutti coloro che da quasi due anni ascoltano la mia voce spesso un po' trafelata mentre racconto le storie della mia terra. Consideratelo un piccolo regalo di Natale.

Naturalmente siamo felici che continuiate ad ascoltarci ma vorremmo conoscervi meglio. Per questo abbiamo iniziato a postare più spesso sul nostro profilo Twitter @Whatsuptuscany. Ci trovate un po' di tutto, dalle foto degli angoli più belli della nostra regione a consigli di viaggio pratici, a quei bar e ristoranti che i turisti spesso ignorano fino a cose più particolari come le parole più strane del nostro vernacolo.

Seguiteci lì, è il modo migliore per sapere come la pensiamo e, magari, farci sapere come la vedete voi. Più siamo, più ci divertiamo. Buon Natale da tutti noi di What's Up Tuscany a chi ci ascolta e a chi non sa nemmeno chi siamo. Vi vogliamo bene lo stesso.

