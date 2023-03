Mosaico Emilia Romagna: Motor Valley, cultura, storia, arte e tradizione culinaria

Dal 22 al 26 aprile 2023 - Un tour di cinque giorni alla scoperta di alcune città di una regione ricca di storia ultramillenaria, cultura, architettura, archeologia e con una gastronomia famosa in tutto il mondo. Visiteremo tutti insieme palazzi, templi, teatri, monumenti, chiese, piazze, musei, castelli, natura e la famosa Motor Valley con le fabbriche e i musei di Ferrari, Lamborghini; assaggeremo piatti gustosi e tradizionali - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. Andremo a Bologna, Ferrara, Modena e Ravenna. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, dal giornalista economico specializzato nel settore automobilistico Pierluigi Bonora e da altre prestigiose “firme” de il Giornale.

Pronti a partire con noi per riscoprire il nostro Paese? Questa volta, dal 22 al 26 aprile, andiamo in Emilia-Romagna, una regione conosciuta soprattutto per il turismo balneare della Riviera ma in realtà ricca di tutto: storia millenaria, cultura, architettura, enogastronomia, prodotti tipici, natura, arte e motori. Dalla tomba di Dante al museo della Ferrari passando per basiliche e pinacoteche visiteremo alcune delle grandi icone di questi luoghi. In Emilia-Romagna ogni città è un incontro tra arte e cultura. In questa terra unica al mondo si ritrova la tipica «atmosfera» italiana capace di coniugare con semplicità bellezze artistiche e culturali.

Ferrara, Modena e Ravenna sono le tre tra le città d’arte della Regione che conservano siti dichiarati Patrimonio UNESCO, testimoni universali di questo territorio e destinazioni da aggiungere al lungo elenco di proposte culturali che la nostra Penisola sa offrire. Lo splendore dell’arte bizantina, l’eredità romanica, il Rinascimento dei Ducati e delle Signorie, e ancora il Manierismo e il Barocco fino alla fine dell’Ottocento hanno saputo regalare a questa terra capolavori assoluti nel campo dell’arte, della pittura, dell’architettura e della scultura. Si ritrovano così realtà uniche al mondo che custodiscono tesori come il Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, i centri storici di Bologna e Ferrara.

Noi proponiamo, per il ponte del 25 aprile, un tour di cinque giorni alla scoperta di alcune città di una regione con una gastronomia famosa in tutto il mondo. Visiteremo tutti insieme palazzi, templi, teatri, monumenti, chiese, piazze, musei, castelli, natura e la famosa Motor Valley con le fabbriche e i musei di Ferrari e Lamborghini; assaggeremo piatti gustosi e tradizionali - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. Ovviamente ci sarà più volte l’occasione di sederci a tavola: la cucina di questo territorio è una tra le migliori al mondo. Le ragioni sono molte e tutte gustosissime. Basti pensare che l’Emilia-Romagna ha un’altissima concentrazione di prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), difficilmente riscontrabili altrove. Un merito va quindi ai prodotti tipici. Nascono qui alcune delle eccellenze gastronomiche per cui l’Italia è conosciuta in tutto il Pianeta: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e di Reggio Emilia, culatello, ingredienti perfetti per tagliatelle al ragù, tortellini, bollito misto, piadine e tigelle. Chi non li conosce? Andremo a Bologna, Ferrara, Modena e Ravenna.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, dal giornalista economico specializzato nel settore automobilistico Pierluigi Bonora - che ci guiderà alla visita dei due musei e con illustri ospiti ci parlerà di motori e auto storiche e moderne- e da altre prestigiose «firme» de il Giornale. Alloggeremo in centro a Bologna in mezza pensione in un hotel 4 stelle da dove partiremo ogni giorno per le visite. Quota di partecipazione di 1.290 euro per quattro notti a persona, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Possibilità di partenza con bus privato da Milano. Anche questo sarà un viaggio a numero chiuso con posti limitati quindi, se vorrete essere dei nostri, telefonate subito.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; mail info@passatempo.it.