La piacevole riscoperta del comprensorio di Pila

Ascolta ora 00:00 00:00

Situata nel cuore della Valle d'Aosta, Pila è una delle località sciistiche più apprezzate delle Alpi italiane. A breve distanza da Aosta, la sua posizione privilegiata offre viste mozzafiato su alcune delle vette più alte d'Europa, tra cui il Monte Bianco, il Cervino e il Monte Rosa. Oggi Pila è sinonimo di sci per ogni livello. Con circa 70 chilometri di piste perfettamente preparate, il comprensorio è adatto sia ai principianti sia agli sciatori esperti. Le piste si snodano tra i 1.800 e i 2.700 metri di altitudine, garantendo un innevamento costante da dicembre ad aprile. Gli impianti di risalita sono moderni ed efficienti, permettendo di evitare lunghe code e di godere appieno delle giornate sulla neve. Tra le piste più celebri, spicca la «Du Bois», una discesa che attraverso« una splendida foresta di larici, e la «Pista del Bosco», adatta ai principianti ma apprezzata anche dagli sciatori più esperti per il suo tracciato panoramico. Chi cerca emozioni più forti può divertirsi nel freestyle park Areaeffe, attrezzato con rail, kicker e box per acrobazie spettacolari, o avventurarsi nelle zone di freeride, dove si trovano discese strepitose su neve fresca. Pila non si limita agli sport invernali.

Per gli amanti del relax, la località offre rifugi accoglienti dove gustare piatti tipici valdostani, come la polenta concia o la fonduta, accompagnati dai vini locali. Per chi desidera una pausa dallo sci, ci sono opportunità per escursioni con le ciaspole, gite panoramiche. Info: pila.it.