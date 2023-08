Porto Ercole, la perla dell’Argentario

La lunga e torrida estate (fino a poche ore fa) spiega, forse, perché un paio delle puntate che abbiamo dedicato alle località di mare della nostra Toscana siano state tra le più ascoltate nei due anni e mezzo del nostro podcast. Visto che il pubblico ha sempre ragione, abbiamo deciso di cancellare la puntata prevista e continuare a fornirvi consigli per le vostre gite fuori porta. Visto che volevamo evitare di ripeterci, abbiamo cercato un posto che fosse molto diverso dal solito, particolare.

Per fortuna mi è venuto in mente un posto che avevo visitato tanti anni fa con la mia famiglia. Visto che è vicino al confine col Lazio forse è un po' lontano per una gita fuori porta ma è davvero splendido. Non gli manca davvero niente: una ricca e affascinante storia, monumenti splendidi, un mare imbattibile, spiagge fantastiche e molto di più. Ecco perché questa settimana What's Up Tuscany, il podcast che ogni settimana vi racconta la Toscana attraverso le sue storie vi porterà sul Monte Argentario per scoprire una delle gemme nascoste di questa terra, Porto Ercole. ASCOLTA LA STORIA



Se ascolterete l'intero episodio conoscerete la complessa storia di questa cittadina, di come divenne così importante da giocare un ruolo critico in una guerra tra grandi potenze e come divenne proprietà della corona spagnola per oltre due secoli. Nella seconda parte vi accompagnerò tra le stradine di questo delizioso villaggio, descrivendovi le tante cose da fare, parlando dei monumenti dedicati al grande artista che morì da queste parti quattro secoli fa e dicendovi di un paio di posti davvero intriganti ma poco conosciuti dai turisti.

Vi racconterò poi delle quattro potenti fortezze costruite dagli spagnoli per difendere il porto, quale tra le tante spiagge vicine potrebbe essere quella giusta per voi e una serie corposa di consigli pratici. C'è un po' di tutto: dalle cose da fare in paese, ad una festa davvero curiosa, dai migliori alberghi ad una pizzeria memorabile a molto altro.

Questa parte della Toscana è diversa dal resto della regione ma se siete a caccia di un posto con un mare cristallino, spiagge splendide e tante cose da fare, l'Argentario potrebbe essere il posto giusto per voi. Non vi deluderà di sicuro.

Foto: comune.monteargentario.gr.it