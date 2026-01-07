Quando la natura incontaminata si trasforma in un'immensa, bianca spa

Non solo sci, snowboard, ciaspole e slittino. La montagna in inverno può essere vista e vissuta anche come una bianca SPA naturale, con pavimenti di neve, pareti di abeti e soffitti di nuvole e cielo. È da questa semplice e potentissima visione che nasce a Madonna di Campiglio «Dolomiti Natural Wellness Winter», un invito a rallentare e a ritrovare armonia attraverso l'inverno in quota, lontano dal rumore e vicino alla natura incontaminata. L'iniziativa propone un calendario di brevi escursioni guidate da trainer del benessere, pensate per essere accessibili a tutti e costruite più sul sentire che sul camminare, più sull'ascolto e meno sull'azione. In corso per tutto l'inverno fino a fine aprile, le escursioni si svolgono ogni lunedì alla Piana di Nambino, e in alcuni venerdì speciali (13 e 20 febbraio, 2 aprile) nel Castagneto di Carisolo. E accompagnano a passo lento all'interno di luoghi incontaminati dove il freddo non è un nemico pungente, ma una presenza viva e frizzante con cui imparare a dialogare. Il percorso si snoda come un rituale, fatto di stazioni esperienziali che accompagnano passo dopo passo dentro il paesaggio e dentro se stessi. C'è la vita che pulsa sotto la neve, da osservare nelle tracce leggere degli animali, nel rumore delle foglie al vento, nel ritmo silenzioso della natura; c'è l'incontro con «l'amico freddo», occasione per superare resistenze e paure attraverso tecniche di rilassamento e respirazione che portano alla riscoperta del calore interiore; c'è, poi, il silenzio ovattato della neve, che invita a riflettere sul valore dell'ascolto in un mondo sempre più caotico e chiassoso; e poi c'è la land art, gesto creativo e rispettoso, per lasciare segni effimeri e armonici usando solo ciò che il bosco offre, entrando in sintonia con l'ambiente e con il proprio sentire. Le escursioni durano circa due ore, alternano tratti di cammino a momenti stanziali, e si concludono con una tisana calda a base di erbe e profumi alpini, piccolo rito finale che conclude in dolcezza l'esperienza. Alla portata di chiunque, sono full immersion nella natura ad alta quota capaci di risvegliare i sensi e svelare la grande bellezza dei piccoli dettagli di valli e montagna ai piedi e a cavallo delle Dolomiti. Informazioni: la prenotazione è obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente fino a esaurimento posti.

L'esperienza sarà confermata con un minimo di due partecipanti. La tariffa unica per adulti e ragazzi di età minima 12 anni è di 25 euro; per gli ospiti delle strutture ricettive partner è di 5 euro e la prenotazione avviene direttamente in albergo; www.campigliodolomiti.it