Rificolona, la festa più strana di Firenze

Una delle cose più difficili che affrontiamo mentre proviamo a spiegare cosa renda questa terra unica al mondo è il dover costantemente combattere contro gli stereotipi. Ogni volta che la gente pensa alla Toscana, le vengono in mente immagini di splendide vedute, arte, eleganza. Se è vero che, a volte, la nostra piccola patria offre vette di bellezza stupefacenti, la realtà è molto lontana da questa immagine da cartolina. Prendete, per esempio, la capitale. Una volta visti i monumenti, i capolavori artistici, la roba che tutti attorno al mondo conoscono ed amano, pensate di sapere come sia davvero questa città.

Non potreste sbagliarvi di più. Firenze è lontanissima da questa immagine stereotipata, tutta raffinatezza ed eleganza. La sua anima popolare è molto più complessa, formata da tradizioni vecchie di secoli e una buona dose di bonaria cattiveria tutta toscana. Se volete capire meglio cosa faccia funzionare questa straordinaria città, c'è una sera all'anno che vi offre uno spaccato della sua anima più profonda. Ecco perché questa settimana What's Up Tuscany vi riporta a Firenze per raccontarvi tutto quel che c'è da sapere su una delle sue tradizioni più amate, la Festa della Rificolona. ASCOLTA LA STORIA





Se ascolterete l'intera puntata, imparerete come questa festa sia nata secoli fa attorno alla nascita della Vergine Maria e al pellegrinaggio che, ogni anno, portava migliaia di persone dalla campagna in Piazza Santissima Annunziata. Vi racconterò poi come, secondo alcune interpretazioni, lo strano nome verrebbe da un soprannome sarcastico che i giovinastri del tempo usavano per descrivere una caratteristica fisica piuttosto evidente delle contadine che arrivavano dalla campagna. Vi spiegherò come il soprannome venne poi usato per descrivere le coloratissime lanterne di carta che trasformano il centro di Firenze in un festival della luce ma come gli ineffabili fiorentini usano la stessa parola per descrivere una donna che ha un rapporto conflittuale con lo stile e la moda.

Firenze è tutta qui. Poetica, splendida, meravigliosa ma anche abbastanza cattiva, capace di prendere in giro senza pietà tutto e tutti. La sera del 7 settembre, proprio quando i bambini mostrano orgogliosi le loro creazioni, gente più cresciutella va a giro con cerbottane per fare a gara a chi ne distrugge di più.

Nell'ultimo capitolo, poi, vi dirò dei tantissimi eventi organizzati a Firenze e nelle cittadine vicine che saranno in grado di trasformare la vostra serata in un'esperienza indimenticabile per voi ed i vostri figli. Consiglio spassionato: se un fiorentino vi prende in giro, non prendetevela troppo. Non è che ce l'ha con voi o non gli va a genio come vi vestite o parlare: è più forte di loro. Alle volte sono un po' pesanti ma, in fondo, gli vogliamo bene lo stesso. Lo farete anche voi, una volta che li conoscerete meglio.

