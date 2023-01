Alla scoperta di Toledo e della nuova Madrid

Partenza da Milano e Roma venerdì 24 marzo; rientro in Italia 27 marzo 2023.

Un tour di 4 giorni alla scoperta degli splendori della rinnovata Capitale spagnola tra musei e monumenti storici; nuovissimi palazzi costruiti dai più importanti architetti contemporanei, regge reali, parchi e giardini, lo stadio Bernabeu, gallerie d’arte, musei, shopping. Una giornata intera sarà dedicata alla vicina e storica città di Toledo e al suo Alcazar. Visiteremo tutti insieme - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali di approfondimento - la nuova Madrid, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti

personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e dal Caporedattore Centrale del vostro quotidiano Angelo Allegri.

Pernotteremo all’Hotel Melia Madrid Princesa (5 stelle), al prezzo speciale riservato di 1.390 euro a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it



Stile e classe unici. Questa è Madrid, una città che vive di arte, storia e cultura, ma anche di tanto divertimento. La capitale della Spagna è anche la capitale del party continuo e della tendenza. E ogni anno i visitatori arrivano sempre più numerosi, attirati dalla movida o conquistati dalla cultura

e dall’arte che si respira tra i suoi palazzi, monumenti, musei e il nuovo skyline con le 4 torri.

Madrid è stata la capitale di uno dei più grandi imperi della storia e nel tour di quattro giorni organizzato da il Giornale scopriremo proprio la sua bellezza rifiorita.

Che cosa vedere? Innanzitutto, il Palazzo Reale, circondato da giardini oggi parzialmente aperti, un magnifico esempio di stile «palaciego» del secolo XVIII. Madrid possiede anche un gran numero di parchi e giardini, fra i quali risalta El Retiro, che risale al XV secolo. Ha un’estensione di 143 ettari e nella sua parte sudorientale c’è anche il giardino botanico.

Ma la vera ricchezza della città sono i suoi musei, soprattutto quelli costruiti lungo l’asse chiamata «Paseo del Arte» tra cui il Prado, uno dei più famosi al mondo che contiene oltre tremila opere (tra cui la Maja desnuda di Goya). Le scuole maggiormente rappresentate sono quella spagnola con sale dedicate a El Greco, Velazquez e Murillo, quella italiana (Raffaello, Tiziano, Tintoretto) e quella fiamminga (Bosch). Nel vicino Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza si possono ammirare capolavori di Duccio, Van Eyck, Dürer, Caravaggio, Rembrandt, Canaletto, Monet, Degas, Morisot, Van Gogh. Il museo Reina Sofia contiene, fra gli altri, il celebre Guernica di Picasso. Come si diceva, Madrid è una città vivace, pulsante, perciò è affascinante anche girovagare nelle sue piazze, dalla Puerta del Sol alla Plaza Mayor (magnifica piazza rettangolare contornata da edifici in stile tipicamente castigliano; di sera è punteggiata di tavolini e animata dalla musica), da Plaza de Colón (dedicata a Cristoforo Colombo) alla Plaza de Santa Ana fino a Plaza Dos de Mayo, uno dei centri più vivaci alternativi della vita notturna. Chi ama lo shopping, poi, non rinuncerà a una puntata sulla Gran Vía, la strada commerciale della città o in Calle del Carmen, bellissima strada di negozi. Per il lusso il quartiere di Salamanca e la sua calle Goya o Serrano. Per divertirsi e trovare locali alla moda i due quartieri più tipici sono Chueca e Malasaña. Una giornata intera del tour sarà poi dedicata alla vicina e storica città di Toledo. Famosa in tutto il mondo per le lame delle sue spade, è distante da Madrid circa 75 km. La città, dichiarata dall’Unesco patrimonio artistico dell’umanità, merita una visita per i suoi vecchi quartieri, dove convissero le tre grandi religioni monoteistiche, e per la splendida Cattedrale gotica, in cui è custodito un ricchissimo tesoro di opere d’arte. Degni di grande attenzione sono i

dipinti di El Greco che possono essere ammirati nella chiesa di San Tomé.

