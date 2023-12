Tutta la montagna da vivere top in regione

Il countdown è finito. La bella stagione delle montagne lombarde è ufficialmente iniziata.

Ad aprire le danze il Presena. Sul ghiacciaio che incornicia il Passo del Tonale già da sabato scorso si scia su candide discese panoramiche e si vola sulla leggendaria Pista Paradiso: 700 metri di dislivello per tre chilometri di pura adrenalina. Ma è ora, con l'apertura progressiva di tutti gli impianti, che la stagione entra nel vivo.

Regina d'inverno, la Lombardia apre così il suo prezioso reame. E dà il benvenuto nei suoi 27 comprensori dove, a cavallo di cinque province - Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia e Pavia - e 112 valli, sfilano 476 chilometri di discese, 324 piste da fondo e 14 snowpark. Non solo.

Attorno a piste e impianti al top, ruota anche un ventaglio di località best seller e altre che sembrano uscite dalle fiabe, dove poter dedicarsi a sport sulla neve a 360 gradi, contemplare la natura d'alta quota più autentica, assaporare le tante specialità locali e coccolarsi in indirizzi di charme.

In pole position, Bormio. L'icona della Valtellina, mentre si proietta alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - ospiterà le gare di sci alpino maschili e quelle di skimo (sci alpinismo), che per la prima volta nella storia diventa disciplina olimpica - non perde di vista il presente. E sfodera una serie d'assi vincenti. In vetta il comprensorio srotola 180 chilometri di piste, con percorsi adatti a tutti i livelli e discese per veri campioni, come la Stelvio e la Deborah Compagnoni. Da non perdere, incastonato nel paesaggio, a 2.700 metri, il Sunny Valley Kelo Mountain Lodge: esclusivo indirizzo con tanto di après-ski in igloo. Da Bormio al Parco Nazionale dello Stelvio il collegamento è immediato e accompagna in full immersion nella natura immacolata, ma anche all'ingresso dello Chalet Levissima 3000, rifugio con camere di legno e design a 3.000 metri di quota. A valle, Bormio aspetta con coccole e relax nello storico circuito termale. Oltre che con bresaola e pizzoccheri d'autore.

Non solo Bormio, però. Medesimo brilla sulla scena alpina per freestyle e ski kids, rispettivamente illuminati dal Madepark, coreografia per acrobazie sulla neve, e dal baby-park Larici dedicato ai più piccoli. Mentre Livigno diventa la meta ideale per una pausa dallo sci classico, con shopping tax free e un mondo di sport. A scelta, ciaspole, sci alpinismo, ghiacciodromo, heliski, fat bike, sci di fondo, parapendio e, alla ski area del Mottolino, snowboard d'eccellenza.

Grande attesa, poi, sulle Orobie bergamasche per il debutto della cabinovia da dieci posti di Colere Ski Area 2200. Con un investimento milionario, il comprensorio nel cuore della Valle di Scalve punta in alto e ce la fa: in dieci minuti il nuovo avveniristico impianto vola a 2.000 metri.