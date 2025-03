Vacanze indimenticabili: gli hotel imperdibili dove soggiornare

Quando si tratta di pianificare una vacanza, la scelta dell'hotel gioca un ruolo fondamentale nel determinare il successo del viaggio. Dalle lussuose strutture a cinque stelle con vista mozzafiato agli accoglienti boutique hotel immersi nella natura, ogni destinazione offre soluzioni adatte a diverse esigenze e budget. Che siate in cerca di relax, avventura o un mix di entrambe, ecco una selezione di hotel imperdibili per trasformare il vostro soggiorno in un'esperienza indimenticabile

The Landmark Londra

The Landmark - Londra

Londra è una città che incanta per la sua storia, la sua architettura imponente e il suo fascino senza tempo, ma è anche la patria di alcuni dei più celebri racconti investigativi della letteratura. Nessun personaggio, però, ha lasciato un’impronta così indelebile nell’immaginario collettivo come Sherlock Holmes, il leggendario detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. A pochi passi dal celebre 221B Baker Street, nel cuore di Marylebone, sorge uno degli hotel più prestigiosi della capitale britannica, The Landmark London, parte del prestigioso gruppo The Leading Hotel of the World, che ha deciso di offrire alle famiglie un’esperienza unica e indimenticabile con il nuovo "Investigator Package" Questo pacchetto speciale è stato pensato per trasformare un semplice soggiorno in un’avventura investigativa a cinque stelle, coinvolgendo grandi e piccoli in un gioco di misteri, enigmi e scoperte, tutto all’interno dell’elegante cornice di questo storico hotel. Fin dal momento dell’arrivo, infatti, gli ospiti vengono accolti in un ambiente di rara bellezza. The Landmark London si distingue per il suo maestoso e spettacolare atrio di otto piani: una meraviglia architettonica che unisce il fascino vittoriano con il lusso moderno. La luce naturale che filtra attraverso l’enorme vetrata crea un’atmosfera ariosa e rilassante, ma dietro questa facciata sofisticata si cela un mondo tutto da esplorare. Un soggiorno al The Landmark London, infatti, è progettato per offrire il massimo del comfort.

Le camere offrono un'esperienza di lusso e comfort senza pari, con spazi generosi e dettagli raffinati. Dalle Superior Room, con una superficie media di 32 mq, che uniscono stile classico ed eleganza contemporanea, offrendo un letto queen size sontuoso e un bagno in marmo bianco italiano con una vasca profonda e prodotti White Company, alle Family Room che vantano una metratura di 52 mq con due letti matrimoniali, un comodo divano e un’ampia area living open space. Ogni camera o suite è un’oasi di relax dove il lusso incontra il comfort, garantendo un soggiorno esclusivo all’insegna dell’eleganza e del benessere. Ma l'eccellenza gastronomica al The Landmark London supera ogni aspettativa.

Il Winter Garden si conferma un’eccellenza gastronomica londinese con un menu à la carte raffinato e stagionale. Gli antipasti sorprendono per equilibrio e freschezza, come il Citrus Cured Scottish Salmon con caviale Platinum o il Seared Venison Carpaccio con pralina di pecan. Tra i piatti principali, il Dover Sole à la Meunière esalta la delicatezza del pesce, mentre il Dry Aged Chateaubriand per due è un tributo alla carne di qualità. Le opzioni vegetariane, come il Pan-Fried Herb Gnocchi e il Mushroom Pithivier, dimostrano creatività e attenzione ai sapori. I dessert, dalla Milk and Honey Mille Feuille alla Lemon Curd Pie, concludono con eleganza un’esperienza gastronomica impeccabile, arricchita da un servizio attento e da un’atmosfera senza pari. Si può gustare il tipico Afternoon Tea londinese in uno stile inimitabile sotto le alte palme del magnifico atrio vittoriano. Mentre nascosto sotto un orizzonte botanico, troviamo il vivace Champagne Bar : un'oasi di lusso per una serata infusa di Champagne servita con spuntini leggeri ed echi di pianoforte dal vivo. La Spa del The Landmark London offre un’esperienza di lusso senza eguali, con una piscina coperta da 15 metri priva di cloro, un bagno turco rilassante e una palestra privata dotata delle più moderne attrezzature. The Landmark London rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità di lusso a Londra, offrendo un mix perfetto di storia, eleganza, benessere e divertimento, rendendo ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile.

Eriro Alpine Germania

Eriro Alpine Hide - Austria

C’è un luogo nascosto tra le Alpi tirolesi, sospeso tra cielo e terra, dove il tempo rallenta e la natura detta il ritmo delle giornate. È eriro, un lussuoso lodge esclusivo a 1.550 metri di altitudine, accessibile solo con la funivia. Qui, il lusso non si misura in sfarzo, ma in silenzio, autenticità e armonia con l’ambiente. Più che un hotel, eriro è un’esperienza. Nove suite, intime e minimaliste, accolgono gli ospiti in un abbraccio di legno, pietra e luce naturale. Nessun eccesso, nessun rumore superfluo: solo il respiro della montagna. L’idea dietro eriro è semplice e potente: costruire senza alterare, fondersi con il paesaggio. L’architetto Martin Gruber ha lavorato con materiali locali per creare una struttura che invecchia con dignità, trasformandosi con le stagioni. Il 90% dell’edificio è in legno, il 95% proviene direttamente dalla foresta circostante.

Le finestre a tutta altezza non incorniciano il panorama, ma lo lasciano entrare. Dentro, i colori della montagna: il grigio delle rocce, il verde dei prati, il marrone della terra. L’illuminazione artificiale è ridotta al minimo, per rispettare l’oscurità naturale delle notti alpine.

La Spa di eriro non è un’oasi artificiale, ma un’estensione della montagna stessa. Situata tra rocce e boschi, è pensata per riconnettere corpo e mente con l’ambiente. Si inizia con l’acqua: una piscina di meditazione a 36 gradi, un onsen panoramico e una sauna agli aghi di abete rosso. Poi, le erbe alpine: arnica, iperico, achillea, piantaggine e ortica diventano protagoniste di massaggi e trattamenti ispirati alla tradizione tirolese. Ogni percorso viene personalizzato, seguendo un dialogo tra ospite e natura. Mangiare a eriro significa assaporare la montagna. Non è solo una questione di ingredienti locali, ma di filosofia. La cucina è radicata nelle stagioni, con piatti che cambiano a seconda di ciò che la terra offre. Gli chef raccolgono quotidianamente erbe, funghi e bacche nei boschi, mentre il resto arriva da piccoli produttori della zona. Il fuoco è il cuore della cucina: la cottura avviene su brace viva, per esaltare i sapori primordiali. Ogni piatto viene servito su legno, pietra o fibra naturale, in un continuo rimando alla terra. Il ristorante segue una rigorosa politica zero sprechi: nulla viene buttato, tutto viene trasformato. Il risultato è una gastronomia che non è solo un piacere per il palato, ma anche un omaggio all’equilibrio della natura.

A eriro non si viene solo per soggiornare, ma per vivere la montagna. Ogni attività è pensata per ristabilire un legame con l’ambiente e le tradizioni alpine. Osservazione degli animali, per imparare a leggere il linguaggio della natura. Jodeling, il canto ancestrale delle montagne, tramandato dal XVI secolo.

Workshop di artigianato, per lavorare il legno e la pietra con le tecniche tradizionali. Per chi cerca qualcosa di ancora più profondo, eriro propone anche sessioni di meditazione e corsi di astronomia, per connettersi non solo con la terra, ma anche con il cielo. Dietro a eriro ci sono Amelie e Dominik Posch, insieme a Christina e Martin Spielmann. Sono cresciuti tra queste montagne e hanno voluto creare un luogo che ne rispettasse l’anima. “Non volevamo un hotel convenzionale,” racconta Dominik Posch. “Volevamo un rifugio che parlasse la lingua della montagna. Qui il lusso non è ostentazione, ma spazio, silenzio e connessione con la natura". eriro non è per tutti. È per chi cerca un’esperienza profonda, per chi vuole rallentare e ascoltare il battito della montagna. È un luogo dove il tempo si misura in albe e tramonti, e ogni respiro è un ritorno a sé stessi.

Villa Paradiso Global Wellness Home - Lago di Garda

Villa Paradiso Global Wellness Home - Lago di Garda

Negli ultimi decenni, il concetto di benessere si è evoluto in modo significativo. Villa Paradiso Global Wellness Home e La Maison du Relax Relais Benessere rappresentano due realtà all’avanguardia che hanno fatto della Medicina di Prevenzione il fulcro della loro attività. Con un approccio basato sulla personalizzazione dei percorsi di cura, queste strutture hanno da sempre mirato a migliorare la qualità della vita dei loro ospiti, puntando sulla prevenzione piuttosto che sulla cura tardiva delle patologie. Dopo quasi quarant'anni di esperienza, Villa Paradiso e La Maison du Relax hanno ampliato il loro orizzonte verso un concetto ancora più avanzato: la Medicina di Precisione. Questo nuovo approccio integra la diagnostica e la terapia in modo iper-specializzato, riconoscendo le caratteristiche specifiche di ogni individuo. L’obiettivo è quello di fornire cure mirate e percorsi di prevenzione personalizzati, contribuendo a una longevity più sana e consapevole. Il ruolo centrale dell’Area Diagnostica, permette di individuare tempestivamente eventuali criticità e di indirizzare i pazienti verso le terapie più adeguate. La Precisione Diagnostica è fondamentale per garantire trattamenti efficaci e prevenire l’insorgenza di patologie più gravi.Villa Paradiso e La Maison du Relax hanno implementato una serie di esami diagnostici avanzati, tra cui: Ecografia addominale: per l’analisi approfondita degli organi interni, come fegato, reni, pancreas e milza. Ecografia della tiroide e dei linfonodi del collo: utile per individuare noduli e patologie iinfiammatoiw. Ecografia Doppler (Ecodoppler): per il monitoraggio del sistema vascolare e della circolazione sanguigna. Ecocardiogramma: per valutare la struttura e la funzionalità del cuore. Visita dermatologica: fondamentale per il controllo della pelle e la prevenzione di patologie cutanee. Ecografia mammaria: esame di prevenzione per individuare eventuali anomalie nel tessuto mammario. Esami ematologici specifici: per monitorare la funzionalità di organi vitali come fegato, reni e pancreas. Test sulla flora intestinale e ricerca di sangue occulto nelle feci: per la valutazione della salute intestinale. L’evoluzione della Medicina Preventiva in Medicina di Precisione permette non solo di individuare tempestivamente eventuali patologie, ma anche di impostare un Percorso Vita personalizzato. Questo approccio aiuta ogni individuo a prendersi cura di sé in modo consapevole, unendo il piacere di soggiorni di relax con un monitoraggio costante della propria salute. Villa Paradiso e La Maison du Relax continuano così a rappresentare l’eccellenza nel settore del benessere, coniugando innovazione scientifica e cura personalizzata. L’obiettivo è offrire non solo un miglioramento della qualità della vita nel presente, ma anche gettare solide basi per un futuro più sano e sereno.

Schloss Elmau - Germania

Schloss Elmau- Germania

Nel cuore delle Alpi bavaresi, Schloss Elmau rappresenta un’icona di lusso discreto e raffinato, un rifugio che fonde storia, cultura e ospitalità d’eccellenza. Nato nel 1916 per volontà del teologo Johannes Müller, il castello fu concepito come un centro di incontro per intellettuali e artisti. Oggi, dopo oltre un secolo di trasformazioni e un attento restauro seguito a un incendio nel 2005, è uno degli hotel più esclusivi d’Europa, capace di ospitare sia viaggiatori in cerca di relax che vertici diplomatici di rilevanza mondiale.

Schloss Elmau si distingue per la sua architettura che bilancia la storicità della struttura originale con un design contemporaneo. L’hotel si compone di due edifici principali: il Castello, che conserva il fascino autentico della residenza originaria, e il Retreat, una costruzione moderna pensata per garantire il massimo della privacy e del comfort. Entrambi offrono camere e suite con arredi eleganti, ampie vetrate panoramiche e materiali naturali che riflettono lo spirito delle Alpi circostanti. Ma ciò che rende unico Schloss Elmau è la sua capacità di coniugare ospitalità e cultura. Il resort è noto per il suo programma di eventi di altissimo livello, con concerti, conferenze e letture che attraggono artisti, filosofi e musicisti di fama internazionale. La sua sala concerti, apprezzata per l’acustica impeccabile, ha ospitato recital di pianisti di fama mondiale, performance jazz e incontri letterari con autori celebri. Un’offerta che arricchisce il soggiorno degli ospiti, trasformandolo in un’esperienza intellettuale e sensoriale. Il benessere è un altro pilastro dell’esperienza a Schloss Elmau. Con sei Spa dedicate al relax e alla rigenerazione, il resort offre piscine termali, saune panoramiche e trattamenti olistici che combinano tecniche ayurvediche con moderne terapie del benessere. Il tutto accompagnato da una proposta gastronomica di altissimo livello: il ristorante IKIGAI insignito di due stelle Michelin, è il fiore all’occhiello di una cucina che valorizza ingredienti locali e reinterpretazioni gourmet della tradizione alpina ed europea. Ma l’offerta culinaria non si ferma qui: il Fidelio propone piatti ispirati alla cucina bavarese, mentre il Summit regala un’esperienza più informale con vista panoramica sulle montagne. Non mancano menù vegetariani e vegani, oltre a opzioni salutiste che seguono la filosofia del benessere del resort. La posizione privilegiata del castello lo rende un punto di partenza ideale per attività all’aria aperta in ogni stagione. In inverno, gli ospiti possono dedicarsi allo sci alpino sulle vicine piste di Garmisch-Partenkirchen, mentre gli amanti dello sci di fondo trovano percorsi panoramici che si snodano attraverso foreste innevate. In estate, invece, i sentieri escursionistici offrono panorami mozzafiato, con possibilità di trekking, mountain bike ed esplorazioni guidate. Non mancano laghi alpini dove rilassarsi o praticare sport acquatici, mentre il resort mette a disposizione anche campi da tennis, una palestra attrezzata e sessioni di yoga immersi nella natura. Schloss Elmau non è solo un tempio del lusso, ma anche una sede strategica per la diplomazia internazionale. Il resort ha ospitato due vertici del G7, nel 2015 e nel 2022, accogliendo leader come il presidente degli Stati Uniti e il cancelliere tedesco. La scelta della struttura per incontri di così alto profilo testimonia il suo mix unico di esclusività, sicurezza e discrezione. Tra storia, arte, natura e diplomazia, Schloss Elmau rappresenta molto più di un semplice hotel: è un luogo dove il lusso si unisce alla cultura, dove il relax incontra la riflessione e dove ogni soggiorno diventa un’esperienza indimenticabile.

Gstaad Palace - Gastaad

Gstaad Palace - Gstaad

Arroccato sulle alture di Gstaad, immerso in un paesaggio da cartolina tra le Alpi bernesi e vallesi, il Gstaad Palace è molto più di un hotel di lusso: è una leggenda dell’ospitalità europea. Inaugurato nel 1913, ha attraversato oltre un secolo di storia mantenendo intatta la sua identità, fatta di raffinatezza, esclusività e un’attenzione ai dettagli che lo rendono un punto di riferimento internazionale. Di proprietà della famiglia Scherz da tre generazioni, il Palace è uno degli ultimi hotel di lusso a conduzione familiare in Europa. Andrea Scherz, attuale direttore generale, ha saputo bilanciare innovazione e tradizione, mantenendo l’hotel tra le strutture più prestigiose al mondo. Il suo ruolo di presidente del gruppo Leading Hotels of the World, che riunisce oltre 400 eccellenze dell’hotellerie globale, conferma la statura internazionale della struttura.

Esteso su 30.000 metri quadrati, il Gstaad Palace domina il panorama con la sua inconfondibile silhouette da castello. Le sue 90 camere e suite offrono un mix di comfort contemporaneo e calore alpino, con le esclusive Penthouse e Tower Suite che regalano viste spettacolari sulle montagne. Durante la Belle Époque, la struttura divenne un rifugio per aristocratici e celebrità, consolidando negli anni il suo status di destinazione d’élite. Nel corso del tempo, il Palace ha ospitato eventi memorabili e personaggi illustri. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le sue mura proteggevano beni preziosi e documenti bancari. Negli anni ’60, le sue sale risuonavano della musica di Louis Armstrong, mentre Michael Jackson, incantato dal luogo, espresse il desiderio di acquistarlo. Qui sono state girate scene di film iconici, tra cui The Return of the Pink Panther con Peter Sellers e il celebre Dilwale Dulhania Le Jayenge. Cinque ristoranti trasformano il Palace in una destinazione culinaria d’eccezione. Il ristorante gourmet Le Grill, premiato con 16 punti Gault Millau, propone piatti preparati a vista in un’atmosfera elegante. La Fromagerie, ricavata da un ex bunker, esalta la tradizione svizzera con fondue e raclette dai sapori intensi. Gildo’s Ristorante, aperto solo in inverno, porta in quota l’autenticità della cucina italiana, mentre Le Grand Restaurant offre una selezione internazionale di alta qualità. Non manca un angolo di relax con The Lobby Bar, il “salotto di Gstaad”, celebre per il suo iconico Club Sandwich. Nel 2007, il Palace ha inaugurato una delle più esclusive spa alpine. Su 1.800 metri quadrati, il Palace Spa offre saune, bagni di vapore, trattamenti esclusivi e una Jacuzzi riscaldata con vista sulle vette innevate. Gli ospiti possono immergersi in esperienze uniche, come l’Hammam Experience, un viaggio multisensoriale di due ore. Gli amanti dello sport trovano a Gstaad Palace un’offerta variegata: tennis, squash, yoga e una piscina olimpionica del 1928, che d’estate si trasforma in un vivace beach club. L’inverno regala momenti suggestivi con tour in carrozza tra i paesaggi innevati. Per chi desidera un’esperienza più autentica, la Walig Hut, capanna alpina del 1783, permette di vivere una notte immersi nella natura incontaminata. Dal 1971, il GreenGo Club è il fulcro della vita notturna di Gstaad. Il suo design rétro, ispirato agli anni ’70, e la selezione musicale curata dal resident DJ Jim Leblanc attraggono ospiti internazionali e habitué del jet set. Cocktail raffinati e piatti gourmet accompagnano le serate, trasformando il club in un’icona del divertimento alpino. Dopo oltre un secolo, il Gstaad Palace continua a incarnare il lusso discreto e l’autenticità delle grandi tradizioni. Un luogo dove il tempo sembra sospeso tra storia, eleganza e un panorama mozzafiato, regalando esperienze indimenticabili a ogni ospite.

Le Filigrane - Parigi

Hotel Le Filigrane - Parigi

Nel cuore pulsante di Parigi, tra la storica Bourse e la prestigiosa Biblioteca Nazionale, nasce l’Hôtel Filigrane, un boutique-hotel che fonde con maestria il fascino del passato con il comfort contemporaneo. Situato al 40 di rue Vivienne, in uno dei quartieri più eleganti e culturalmente ricchi della capitale francese, l’hotel si distingue per la sua estetica raffinata ispirata ai biglietti bancari e letterari che hanno segnato la storia di questa zona. Ogni dettaglio degli interni, curato con estrema attenzione dalle designer Anne-Claire Majorel e Sonia Lemagnen, è un omaggio alla tradizione e all’arte tipografica, con motivi grafici che richiamano la struttura delle antiche banconote e dei manoscritti preziosi. Il design gioca con le sfumature del blu profondo, del verde vellutato, del rosso intenso e dei toni neutri del bistro, creando un’atmosfera sofisticata e senza tempo. L’attenzione ai materiali si riflette nell’uso sapiente di legno chiaro, velluti soffici e mosaici decorativi, che donano agli ambienti una sensazione di calore e accoglienza. Le 43 camere e suite dell’Hôtel Filigrane sono state pensate per offrire un rifugio di lusso e tranquillità nel cuore della metropoli. Ogni stanza è arredata con un’eleganza discreta e arricchita da dettagli unici: giochi di texture, contrasti cromatici e trame esclusive che evocano il gusto classico con un tocco di modernità. Alcune delle suite dispongono di balconi privati, dai quali gli ospiti possono godere della vivacità parigina senza rinunciare alla privacy e alla quiete. I bagni, progettati con linee pulite e materiali di alta qualità, combinano funzionalità e stile, con rivestimenti in marmo e dettagli raffinati che rendono ogni momento di relax un’esperienza esclusiva. Il comfort è ulteriormente garantito da un servizio impeccabile, con un personale attento e discreto che si dedica a soddisfare ogni esigenza degli ospiti.

L’esperienza offerta dall’Hôtel Filigrane va ben oltre il semplice soggiorno. Fin dall’ingresso, gli ospiti sono accolti in un ambiente elegante e rilassante: la lobby, avvolta in tonalità profonde di blu e arricchito da tocchi dorati, invita a una pausa di benessere. Qui è possibile sorseggiare un drink all’honesty bar, accomodarsi in comode poltrone accanto al camino o semplicemente lasciarsi avvolgere dall’atmosfera intima e sofisticata dell’hotel. Il servizio di colazione è un altro punto di forza: un buffet curato nei minimi dettagli propone una selezione di prelibatezze dolci e salate, tra cui i celebri financiers, piccoli capolavori di pasticceria che deliziano il palato con le loro sfumature di gusto. Per chi desidera un’esperienza di benessere completa, l’Hôtel Filigrane offre anche un’area Spa esclusiva, dove il relax diventa protagonista. Hammam, sauna, bagno turco e lettini riposanti sono a disposizione degli ospiti per un momento di pura rigenerazione. L’ambiente, dai toni neutri e dall’arredamento essenziale ma sofisticato, è pensato per favorire il rilassamento e il benessere psicofisico. Qui, lontano dal trambusto cittadino, il tempo sembra sospeso e ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza sensoriale unica.

Dietro l’eccellenza dell’Hôtel Filigrane c’è la visione innovativa del gruppo Hôtels en Ville, specializzato nella creazione di boutique-hotel di charme che uniscono identità locale, comfort e sostenibilità. L’attenzione per l’ambiente si riflette nell’adozione di pratiche eco-responsabili e nella scelta di materiali e fornitori che rispettano i più alti standard qualitativi. Ogni struttura firmata Hôtels en Ville è pensata per raccontare una storia unica, radicata nel tessuto urbano in cui si inserisce, e l’Hôtel Filigrane non fa eccezione: è un luogo dove il passato dialoga con il presente, dove il lusso incontra la semplicità e dove ogni ospite può sentirsi parte di un’esperienza autentica e indimenticabile.

L’Hôtel Filigrane non è solo un punto di riferimento per i viaggiatori alla ricerca di un soggiorno raffinato, ma rappresenta una nuova concezione dell’ospitalità, in cui ogni elemento è curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza su misura. Con una posizione strategica nel cuore di Parigi, un design ricercato e un servizio attento e personalizzato, l’Hôtel Filigrane si afferma come una delle destinazioni più esclusive per chi desidera vivere la capitale francese con stile e comfort.

L'Oscar London - Londra

L'Oscar London - Londra

Nel cuore di Londra, una città che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, si trova un gioiello del lusso che affascina per il suo stile, la sua storia e il suo servizio impeccabile. L’oscar London, un hotel boutique di rara eleganza, parte del prestigioso gruppo Leading Hotels of the World, sorge in un edificio storico del XIX secolo che un tempo ospitava la Baptist Church Headquarters. La sua architettura maestosa, opera dell’architetto Arthur Keen, riflette un raffinato stile barocco francese, restaurato con maestria dal celebre designer Jacques Garcia. Ogni angolo di questa struttura trasuda opulenza e raffinatezza, creando un’atmosfera intima e avvolgente che conquista al primo sguardo. Gli interni dell’hotel sono un omaggio al lusso e all’arte del design. Velluti sontuosi, boiserie in legno scuro, lampadari in cristallo e dettagli dorati contribuiscono a creare un ambiente sofisticato e teatrale. Le camere, curate nei minimi dettagli, offrono un’esperienza di soggiorno esclusiva grazie a tappezzerie in seta, mobili d’epoca e letti avvolti in lenzuola di altissima qualità. Ogni suite rappresenta un perfetto equilibrio tra comfort moderno ed estetica vintage, regalando agli ospiti una sensazione di accoglienza e intimità impareggiabili. Le luci soffuse e i colori caldi enfatizzano il carattere distintivo dell’hotel, rendendolo il rifugio ideale per chi desidera un’esperienza fuori dal comune. Un soggiorno a L’oscar London è anche un viaggio nei sapori, grazie a una proposta gastronomica di altissimo livello. Il ristorante principale, L'Oscar Restaurant possiede una cucina affidata a chef di fama internazionale, offre un menu sofisticato che fonde la tradizione britannica con influenze francesi e mediterranee. Dal Croque Monsieur al tartufo, ad un ottimo sushimi Yellow Tail Sashimi; dalla migliore carne di manzo Dry-Aged British Heritage ad ottimo merluzzo Black Code Miso. Ottimi i dessert artigianali: dalla cheesecake alla Creme brulee o Tortino di pere e noci pecan.

L’esperienza culinaria è completata da un bar esclusivo, The Baptiste Bar, situato nella suggestiva ex cappella dell’edificio, un ambiente che unisce grandiosità architettonica e intimità. Qui bartender esperti preparano cocktail d’autore accompagnati da una selezione di finger food gourmet, perfetti per un momento di relax dopo una giornata alla scoperta della città. Oltre alla magnificenza dell’ambiente e alla qualità della ristorazione, ciò che rende L’oscar un luogo unico è l’attenzione ai dettagli e l’eccellenza del servizio. Il personale, altamente qualificato e sempre disponibile, garantisce un’accoglienza impeccabile, pronta a soddisfare ogni esigenza con discrezione e professionalità. Ogni richiesta viene gestita con cura, trasformando il soggiorno in un’esperienza su misura che lascia un ricordo indelebile.

Un’esperienza gastronomica imperdibile è il Sunday Roast, che ogni domenica dalle 12 alle 16 propone una bistecca di lombo Rare Breed Aurox arrostita, accompagnata da maccheroni al tartufo e formaggio, patate arrosto di anatra, broccoli tenderstem, carote e vino rosso. Situato nel quartiere di Holborn, L’oscar gode di una posizione strategica che permette di raggiungere facilmente alcune delle principali attrazioni londinesi. A pochi passi si trovano il British Museum, il quartiere dei teatri di Covent Garden e le prestigiose boutique di Bond Street. La vicinanza con diverse stazioni della metropolitana consente di spostarsi rapidamente in tutta la città, offrendo agli ospiti la possibilità di esplorare icone come Buckingham Palace, il Tower Bridge e la Tate Modern senza difficoltà. Questa posizione privilegiata lo rende una scelta ideale sia per chi visita Londra per piacere sia per chi viaggia per affari.

La sua eleganza senza tempo, il fascino della sua architettura e la qualità del servizio rendono L'Oscar una delle destinazioni più esclusive della capitale britannica. Che si tratti di una fuga romantica, di un viaggio d’affari o di una vacanza all’insegna del comfort, L’oscar rappresenta una scelta senza eguali per chi desidera vivere Londra in un’atmosfera di raffinata esclusività.