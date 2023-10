Viaggio che emoziona con due grandi attori

Una lettera rosa spezza la routine degli anziani coniugi Harold e Maureen Fry. Porta il timbro di Berwick-upon-Tweed, la cittadina più settentrionale dell'Inghilterra, a circa 800 chilometri da quella cucina nel Devon in cui Harold Fry scopre che la sua vecchia collega di lavoro del birrificio, Queenie Hennessy, è in una residenza per anziani, malata terminale di cancro, e sta scrivendo per dirgli addio. L'uomo prova a imbastire una risposta, ma, invece di imbucare la lettera, inizia un viaggio a piedi per raggiungere Queenie, certo che quel sacrificio le allungherà la vita. Inizia così L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, tratto dall'omonimo romanzo di Rachel Joyce (Giunti), che la regista inglese della serie Normal People, Hettie Macdonald, porta sul grande schermo ricalcandone fedelmente tutte le tappe (la sceneggiatura è firmata dalla stessa scrittrice), aggiungendo la natura e il paesaggio che diventano protagonisti.

A interpretare la coppia di coniugi troviamo due dei più grandi attori del Regno Unito, Jim Broadbent (Premio Oscar come non protagonista nel 2002 per Iris - Un amore vero) e Penelope Wilton (famosa per la serie tv Downton Abbey). L'imprevedibile viaggio di Harold Fry è uno di quei film che si regge quasi esclusivamente sulle loro spalle, con Jim Broadbent, già protagonista con la sua voce dell'audiolibro, capace di rendere credibile il suo viaggio on the road, debitore, ovviamente, di quello di Forrest Gump, nella sua normale eccezionalità.

Anche qui si tratta di un percorso nell'anima del personaggio che ha tutto il tempo per fare degli incontri bizzarri, ma, soprattutto, per ricordare un momento particolarmente difficile della sua vita, quello tragico con il figlio tossicodipendente e il successivo congelamento del matrimonio con Maureen che, da tempo, non sa più quale ruolo abbia in quella famiglia dimezzata. E proprio su questo loro rapporto, risentito e ormai muto, il film riesce a raggiungere i momenti più autentici e profondi, con poche parole e molti sguardi.