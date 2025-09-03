Vicari sulle orme della 'ndrangheta

Da Venezia

Siamo a Buguggiate, nella provincia di Varese, dove una tranquilla famiglia di ndrangheta s'è trasferita, a metà degli anni '70, per fare affari rimanendo in stretto contatto con i boss calabresi di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino, il nuovo film di Daniele Vicari nella sezione Spotlight della 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nelle sale dal 4 dicembre, è tratto dal libro Ammazzare stanca di Antonio Zagari (Compagnia Editoriale Aliberti) che è il vero protagonista della storia, interpretato con precisione da Gabriel Montesi. Figlio di un boss calabrese (Vinicio Marchioni), Antonio Zagari diventa insofferente alla vita criminale, arrivando fino al pentimento, ma dovrà vedersela con la figura paterna e con il colonnello dei Carabinieri (Piergiorgio Bellocchio) che gli dà la caccia: "Antonio è un assassino riluttante, uccide e per questo sta male. Per lui ammazzare non diventa esercizio di potere anzi, al contrario, lo stanca e lo spinge a sottrarsi alla logica del potere che il padre e la sua organizzazione vorrebbero gestisse da buon primogenito" racconta Vicari che, a giorni, inizierà le riprese di Bianco sulla tragedia del Pilone centrale del Freney del 1961 con Walter Bonatti tra i superstiti.

Molto interessante sia il contesto storico, poco prima della Milano da bere, con le contestazioni studentesche e

operaie, che l'analisi antropologica dei personaggi, con i riti della ndrangheta (Rocco Papaleo fa un superboss) e con il ruolo delle donne, defilato ma centrale come la moglie del protagonista interpretata da Selene Caramazza.