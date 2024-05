Vie e piazze si colorano di arte, spettacolo oltre all'intrattenimento

Il countdown è scattato non solo per il via del Festival dell'Economia di Trento, ma anche per il Fuori Festival che, a corollario della programmazione scientifica, è pronto a conquistare a ritmo di musica e a colpi di effetti speciali palazzi, strade, vie e piazze cittadine, rendendole palcoscenico indoor e outdoor di uno spettacolo ininterrotto dedicato a un pubblico trasversale.

Adulti, giovani e bambini di tutte le età e di entrambi i sessi saranno gli spettatori ideali di questo grande show cittadino che avrà al centro della programmazione una proposta a cavallo tra formazione e intrattenimento. Grazie a talk, laboratori e interventi basati su linguaggi innovativi e approcci a 360 gradi, l'economia scenderà in piazza, diventando un patrimonio di saperi accessibile a tutti. Non solo. Creativi, sportivi, imprenditori e opinion leaders racconteranno le loro esperienze di vita personale e professionale negli ambiti più diversi: dalle nuove tecnologie digitali al mondo della comunicazione e della ricerca, dall'universo del food al turismo. Partirà così un viaggio visionario capace di offrire spunti interessanti per orientarsi in questo momento di rapidi cambiamenti e profonda incertezza, oltre che momenti di puro intrattenimento.

Tra sacro e profano, serio e divertente, si muoverà il Fuori Festival fin dalle prime battute. Basti dire che nella giornata di apertura Trento sarà invasa dalle incursioni degli attori del «Silent theatre», che daranno vita a un evento di improvvisazione teatrale organizzato dalla Biblioteca degli alberi di Milano. Per la serie, chi ben comincia è a metà dell'opera. Opera che nel corso dei quattro giorni del Fuori Festival si comporrà di concerti, performance e grandi ospiti. Tra le guest star più attese, i comici Ale&Franz, il 24 maggio in scena per «Intervista spettacolo»; il giorno precedente la cantautrice Francesca Michielin eseguirà, dal palco del Teatro Sociale, alcuni brani unplugged. Sempre il Sociale il 25 maggio ospiterà la voce di Clara, reduce dai successi televisivi di «Mare Fuori» e di Sanremo, e il cantante Jake la furia dei Club Dogo.

In parallelo, la Filarmonica sarà il regno della musica classica con un concerto esclusivo curato dal Museo del Violino di Cremona. E mentre Piazza Battisti tornerà a essere il palcoscenico di Radio24 e delle sue trasmissioni in diretta live, Piazza Fiera sarà la location della lounge del Fuori Festival. Sul mega palco allestito per l'occasione saliranno una serie di numeri uno. Dalle «88 sfumature di rock» del pianista e compositore Davide Locatelli, al divulgatore scientifico Adrian Fartade, all'ex rugbista Martin Castrogiovanni. Oltre alla lounge, la piazza ospiterà anche l'area gaming che consentirà a curiosi e appassionati di sperimentare i videogiochi del momento.

Per non perdersi il Festival, a disposizione una serie di agevolazioni, tra cui sconti fino all'80% rispetto al biglietto Base per chiunque raggiunga Trento con Frecce, Intercity e Intercity Notte (www.festivaleconomia.it/it/info/pianifica/trenitalia-speciale-eventi) e promozioni per trasporti e soggiorni riservate agli studenti universitari (per info e prenotazioni contattare APT Trento Monte Bondone: telefono 0461/21600, mail info@discovertrento.

it).