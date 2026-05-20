Violenza su ragazzine: condannato il coach

È stato condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione un ex allenatore di volley di 55 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune giovani atlete di una squadra femminile amatoriale di un paese del Varesotto. Le vittime sono tutte minorenni, fra i 13 e i 16 anni. L'uomo è stato condannato anche a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro per ciascuna parte civile. Lo ha deciso il gup di Varese Rossana Basile nel processo con rito abbreviato.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2024 e il 2025 e avrebbero coinvolto le ragazzine che giocavano a pallavolo nella squadra allenata dall'imputato. L'inchiesta era partita dopo il racconto di una delle adolescenti alla madre, che aveva poi presentato denuncia ai carabinieri. Nel febbraio del 2025, il 55enne era stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. È tuttora detenuto. Nel procedimento si sono costituite dieci parti civili, a fronte di dodici persone offese.

Le richieste di risarcimento avanzate dai legali di parte civile ammontano complessivamente a circa 700mila euro. Tra i difensori delle vittime e delle loro famiglie anche l'avvocato Elisabetta Brusa, che assiste tre delle ragazze coinvolte. "Le giovani vittime e i loro familiari chiedevano una sentenza giusta", ha dichiarato al termine dell'udienza, sottolineando che molte di loro stanno ancora affrontando un percorso di supporto psicologico per le violenze. Tutte hanno subito pesanti palpeggiamenti, per lo più negli spogliatoi. Soddisfazione anche dalla madre della prima giovane che denunciò gli abusi: "Mia figlia è stata molto coraggiosa, giustizia è fatta", ha commentato.

Presenti in aula anche il sindaco e un assessore del Comune della provincia in cui si sarebbero verificati i fatti. La vicenda ha avuto infatti un forte impatto a livello locale e sportivo. L'avvocato difensore, Marco Natola, attende il deposito delle motivazioni, previsto entro 75 giorni, per valutare il ricorso in Appello.