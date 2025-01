"Violenze in piazza, gravità inaudita. Patto sulla sicurezza"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Quello che è accaduto a Milano, ancora una volta, nella notte di Capodanno è di una gravità inaudita, già oggettivamente palese. La città non può tollerare in alcun modo che ragazze e donne siano oggetto di molestie». Il capogruppo regionale del Pd e componente della segreteria dem Pierfrancesco Majorino si augura che «molto presto si arrivi non solo a una piena ricostruzione dei fatti ma pure all'individuazione dei responsabili» delle violenze denunciate da turiste belghe da parte di un gruppo di immigrati. Anche se contesta - ca va sans dire - gli esponenti del centrodestra «che fanno dichiarazioni pubbliche sul tema sicurezza assolutamente strumentali e scomposte e usano questi episodi orrendi per attaccare il sindaco, peraltro persone che dimenticano di essere al governo a livello nazionale». Secondo Majorino la sicurezza «dovrebbe essere molto di più un tema in grado di unire. Servirebbe un patto tra le istituzioni e le forze politiche per una piattaforma di lavoro comune, fondata su alcuni punti irrinunciabili». Quali? «Il sostegno all'azione della magistratura, affinché si individuino gli autori dei fatti di Capodanno e il sostegno all'azione delle forze dell'ordine, di cui si dovrebbe ulteriormente incentivare la presenza su strada.

Servono più agenti e più educatori e misure di integrazione. Milano potrebbe, al di là delle appartenenze, puntare ad essere un laboratorio per un confronto comune e costruttivo su una materia che deve essere patrimonio di tutti».