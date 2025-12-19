Leggi il settimanale
Cronaca giudiziaria |CONDANNATO A 4 ANNI IN PRIMO GRADO

Violenze sulla compagna, Caffo patteggia. "Ho già iniziato un percorso di recupero"

Per il filosofo non si tratta di una ammissione di colpa. "È un modo per tornare a lavorare soprattutto su di me"

Filosofo di riferimento della sinistra-Ztl, caro alle intellettuali radical che hanno continuato a coccolarlo anche dopo che erano venute fuori le sue abitudini verso l'altro sesso e le vicissitudini giudiziarie: fino a ieri Leonardo Caffo poteva però continuare a rivendicare la propria innocenza, proclamandosi vittima di accuse ingiuste e di una condanna sbagliata. Ieri il filosofo cambia linea, e davanti ai giudici d'appello chiede di patteggiare la pena: due anni di carcere, la metà secca di quanto inflitto in primo grado. Formalmente, lui dice che non è un'ammissione di colpevolezza. Ma negli accordi che ha sottoposto ai giudici c'è anche l'impegno a affrontare un "percorso psico-educativo in un centro specializzato per uomini autori di violenze". Un bel passo in avanti per un imputato che dopo la prima condanna aveva sostenuto di essere quasi una vittima: "Le violenze psicologiche e le umiliazioni - aveva scritto nel suo ricorso - furono reciproche, anzi da un punto di vista statistico furono maggiori quelle poste in essere" dalla sua compagna e madre di sua figlia, Carola Provenzano, che nel 2022 lo aveva denunciato per una lunga serie di violenze e maltrattamenti. Con i cronisti, Caffo era stato più prosaico: "Ho un'enorme capacità di incassare merda e continuerò a incassarla" aveva spiegato.

Nelle motivazione della condanna di primo grado, i giudici avevano definito il filosofo un "pigmalione moderno" con un "comportamento che denota sempre una volontà manipolatoria", basato su "schemi patriarcali del tutto inaccettabili". La sentenza aveva attribuito a Caffo atteggiamenti "mortificanti e vessatori" sfociati in una violenza che sarebbe il "registro comunicativo" dell'uomo. Ieri davanti al rischio che la Corte d'appello facesse sue queste convinzioni e confermasse la pesante condanna, Caffo ha però deciso di prendere un'altra strada, d'intesa col suo legale Fabio Schembri, cercando di limitare i danni col patteggiamento. "Il mio assistito - ha affermato Schembri - riconosce di aver tenuto un comportamento inadeguato nell'ambito di un rapporto affettivo e si adeguerà a qualsivoglia decisione del giudice". E lui, Caffo: "Sono felice di averla potuta chiudere nel migliore modi possibile stante il fatto che la lotta è stata lunga e faticosa. Qui forse bisogna guardare un interesse superiore che non è quello personale, non è quello dell'ego".

La sua, dice, "non è un'ammissione di colpa", "è un modo per tornare a lavorare e anche a continuare a lavorare su di me. Io ho già iniziato il percorso, questi anni sono stati anni di riflessione". Anni in cui "sono stato massacrato sulla stampa", il suo lavoro è stato "deviato" e la sua credibilità "distrutta".

