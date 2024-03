Virzì, eccezione (tricolore) in un week-end nero per i debutti

Due sole novità nella classifica dei dieci migliori incassi cinematografici del fine settimana: non è un gran bella notizia. E non può non avere una ricaduta sui risultati complessivi del botteghino, che mostrano preoccupanti segnali di rallentamento. I 6.895.071 euro introitati, in totale, dalle sale, rappresentano sì un brodino rispetto ad analogo periodo 2023 (+27,9%), ma anche un boccone decisamente amaro se rapportati al periodo pre-Covid. Infatti, va ricordato come, nel 2019, il week-end aveva chiuso con 9.571.739 euro e si vede che parlare di ripresa del movimento del grande schermo è ancora un azzardo. La strada è ancora lunga, nonostante la buona tenuta di Dune - Parte 2 (foto), ancora primo, ed arrivato ad un totale, per ora, di 6.743.723 euro.

Si diceva dei due soli debutti in top ten. Il primo era l'atteso Un altro ferragosto (voto 6), il sequel, sempre di Paolo Virzì, di Ferie d'agosto. Ebbene, il titolo ha aperto la sua corsa, al secondo posto, con un risultato di 846.198 euro, che rappresenta anche il miglior dato 2024 per una pellicola tricolore. Con un bel recupero nel fine settimana, invece, il documentario Kina e Yuk alla scoperta del mondo (voto 6,5), con protagoniste due volpi, a misura di famiglia, è riuscito ad entrare nei magnifici (si fa per dire) dieci, grazie ai 179.117 euro che gli hanno fruttato il meritato nono posto. E gli altri esordienti? Molto male l'idea della Disney di riproporre, due anni dopo, Red (voto 5), appena undicesimo. Peggio, però, ha fatto Ethan Coen, visto che il suo Drive-Away Dolls (voto 6) è finito sconsolatamente sedicesimo, con 70.078 euro.