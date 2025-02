AirVision M1, Asus lancia i monitor... da indossare. Ecco come funzionano

Ascolta ora 00:00 00:00

E se il monitor si potesse trasportare in uno zaino o una borsetta e si potesse tirar fuori in metro o mentre si sta spaparanzati sul divano? È quello che promette Asus che ha lanciato oggi in Italia i suoi AirVision M1, gli occhiali intelligenti capaci di portare un display da 100 pollici con fino a 8 monitor virtuali in soli 87g.

Ma attenzione, dimenticate gli smart glasses con cui andare in giro a filmare i "pov" per i vostri reel o gli ingombranti visori per la realtà aumentata. Quelli di Asus sono sì leggeri e trasparenti come i primi, ma pensati per un uso "da fermi", proiettando lo schermo di qualsiasi dispositivo con uscita Av nella usb-c nei piccoli display integrati nelle lenti. Indossarli è un'esperienza sicuramente particolare: nel campo visivo appare un grande monitor navigabile con i movimenti della testa. Un po' come per i classici visori AR, ma mantenendo il contatto con chi ci sta intorno.

Un design molto particolare che - oltre ad aver ottenuto il premio Good Design Award 2024 e il Sustainable Tech Special Award al Computex 2024 Best Choice Award e la certificazione TÜV Rheinland per il comfort oculare- promette una discreta ergonomia. Anche grazie alla tecnologia integrata con precisione del colore DCI-P3 al 95% e una luminosità fino a 1100 nit. La possibilità - quando collegato a un pc - di personalizzare distanza pupillare, numero e disposizione dei monitor e distanza visiva permette un'esperienza ancora più confortevole, come abbiamo potuto testare durante la prova in anteprima.

Interessante la presenza di lenti con una trasparenza del 60% che fanno sì che non si sia isolati dal resto del mondo, ma si possa interagire con l'ambiente circostante, mantenendo peraltro una maggiore privacy dal momento che gli schermi sono visibili solo a chi indossa gli occhiali. Qualche dubbio lo avevamo sugli altoparlanti: l'audio non è totalmente isolato e chi ci sta accanto si accorge che stiamo ascoltando qualcosa o facendo una conversazione, seppur non comprensibile. È possibile però l'uso contemporaneo di auricolari. Nessun problema per le call, grazie a un microfono con cancellazione del rumore integrato. Chi invece vuole godersi appieno l'esperienza - magari per vedere un film in tranquillità durante un viaggio in treno - una clip magnetica oscura le lenti. Non ci sono batterie e il funzionamento è "plug&play": basta collegare il cavo in dotazione e indossarli.

Asus ha pensato anche a chi ha difetti visivi, dal momento che nella confezione è presente una montatura da far personalizzare al proprio ottico, ma le impostazioni e le regolazioni del nasello possono già aiutare chi ha difetti lievi, specie se non gli si chiede di leggere un testo.

Con un leggero astigmatismo - come chi scrive - ad esempio, guardare un filmato o navigare tra i monitor resta piacevole.

Già in vendita a 699 euro negli Asus Gold Store, si tratta sicuramente di un prodotto innovativo, che rivoluziona l'uso dei dispositivi sia a lavoro, sia in viaggio o a casa.