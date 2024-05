Il ritorno di Huawei. L'azienda cinese riparte da smartwatch e computer

Lento e inesorabile, il ritorno di Huawei sul mercato internazionale è in corso: i dati non mentono, visto che nel primo trimestre dell’anno i ricavi hanno segnato +534%, questo grazie al successo in Cina dei nuovi prodotti a scapito dell’iPhone di Apple. Ma se è vero che sul mercato degli smartphone il boom resta ancora ristretto in patria (anche se nei giorni scorsi in Italia è arrivato in Italia il super modello Pura 70), l’ecosistema si è arricchito ora dei nuovi prodotti presentati a Dubai. E in particolare il focus è sugli smartwatch, con due nuove versioni destinate ai negozi del nostro Paese: il Watch Fit 3 e il Watch 4 Pro Space Edition.

Huawei Watch Fit 3

Il Watch Fit 3 è caratterizzato da un design squadrato definito "Fashion Squared", con uno spessore di soli 9,9 mm e un display AMOLED da 1,82 pollici che offre un rapporto schermo-corpo del 77,4%. Il dispositivo pesa solo 26 grammi e presenta una luminosità massima di 1500 nit per una leggibilità ottimale in diverse condizioni di luce. Dotato di un'app Stay Fit migliorata, funge da personal trainer da polso, offrendo una vasta gamma di esercizi e analisi nutrizionali personalizzate. Integra inoltre tecnologie avanzate per il tracciamento del sonno e della frequenza cardiaca, oltre a funzionalità specifiche per le donne come la visualizzazione del calendario del ciclo mestruale.

Si tratta di un modello che offre oltre 100 modalità sportive, tra cui 5 nuove discipline potenziate dalla tecnologia TruSport. Gli utenti possono accedere a oltre 660 corsi di allenamento, inclusi programmi esclusivi sviluppati da influencer del fitness. La batteria offre fino a 10 giorni di utilizzo con una singola carica e una ricarica rapida di 10 minuti garantisce un'intera giornata di autonomia. L'interfaccia utente è stata ridisegnata per offrire uno stile moderno e una gamma di funzionalità smart migliorate.

Il Watch Fit 3 è disponibile in Italia al prezzo di 159 euro per la versione in nylon e fluoroelastomero e di 179 euro per quella con cinturino in pelle. Gli acquirenti entro il 18 giugno riceveranno gratuitamente gli auricolari FreeBuds SE 2 e potranno richiedere un secondo cinturino gratuito con un codice promozionale.

Watch 4 Pro Space Edition

Il Watch 4 Pro Space Edition presenta un design innovativo ispirato all'Ugello di Laval utilizzato nei razzi spaziali, con una lunetta in ceramica nanocristallina e un corpo in titanio DLC appunto di grado aerospaziale. È resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità e offre una serie di funzionalità migliorate, tra cui un monitoraggio più preciso della salute e un'esclusiva funzione di analisi dei parametri vitali. Il quadrante animato mostra l'ugello de Laval in azione e offre una panoramica dettagliata dello stato di salute dell'utente.

Il dispositivo è dotato di un'esclusiva lunetta in ceramica nanocristallina rossa e nera, ottenuta attraverso un processo di co-calcinazione, e uno schermo in vetro di zaffiro sferico per una maggiore resistenza all'usura e ai graffi. È disponibile anche un quadrante Star Explorer che mostra le costellazioni astrologiche e offre una serie di funzionalità per il monitoraggio della salute e la sicurezza degli utenti.

Il Watch 4 Pro Space Edition è disponibile in Italia al prezzo di 649,90 euro. Gli acquirenti riceveranno gratuitamente gli auricolari FreeBuds 5i e potranno usufruire di uno sconto del 10% con il Membership Coupon fino al 3 giugno.

Huawei Watch GT 4 Green Edition

Un’alta novità riguarda l’orologio Watch GT 4, ora nella versione Green Edition. Caratterizzato da un design ispirato al colore verde chiaro della moda primaverile, ha un cinturino in fluoroelastomero e un elegante Shining Halo Design. Integra un nuovo quadrante con motivo a increspature simmetriche e offre una serie di promemoria intelligenti e incoraggiamenti quotidiani per migliorare il fitness e la gestione delle calorie. Il dispositivo è disponibile in Italia al prezzo di 249,90 euro, con un'offerta promozionale che include gli auricolari FreeBuds SE 2 fino al 3 giugno.

Gli altri prodotti: computer e tablet

Il MateBook X Pro è un computer potente e davvero leggero: pesa infatti di 980 grammi e ha uno spessore di soli 13,5 mm. E’ l’unico portatile dotato di processore Intel Core Ultra 9 ad alte prestazioni con peso inferiore a 1 kg. Sarà disponile a partire da inizio giugno al prezzo di 1.999 euro per la versione con processore Intel Core Ultra 7 e al prezzo di 2.499,00 per la versione Intel Core Ultra 9..

Il tablet MatePad 11.5” invece è dotato della tecnologia PaperMatte, che permette di leggere il display come fosse una pagina di carta. Ha uno schermo con un innovativo design che riduce la riflettività della superficie al di sotto del 2% ed elimina il 99%15 delle interferenze luminose. Anche questo prodotto arriverà a inizio giugno al prezzo di 399 euro. Quando ci sarà inoltre una nuova versione del computer MateBook 14 a 1.099 euro per il modello U5 16+512 Gb e 1.399 euro per quella U7 16Gb+1Tb.

Gli auricolari wireless

Nel corso dell’evento, infine, si sono visti anche gli auricolari wireless FreeBuds 6i con capacità di cancellazione del rumore migliorate, disponibili da inizio giugno su Huawei Store al prezzo di 99 euro.

In più particolari cuffiette FreeClip nella nuova colorazione beige sono disponibili al prezzo di 199,90 euro, con uno sconto di 20 euro fino al 3 giugno.