Hai una malattia? Te lo dirà la toilette

L'attenzione posta verso il proprio stato di salute deve essere sempre alta e costante; il nostro corpo segnala se c'è qualcosa che non va e sta a noi fare attenzione e correre ai ripari. Fortunatamente, però, la tecnologia è sempre più presente e ci aiuta in questo senso. Chi l'avrebbe mai detto, per esempio, che saremmo mai arrivati a fidarci della nostra toilette per il controllo di ciò che il nostro corpo espelle - feci e urina - quando andiamo in bagno; invece, sembra proprio che siamo giunti a questo. Un gruppo di scienziati, infatti, ha inventato la toilette intelligente che analizza le feci e l'urina per individuare determinati tipi di malattia. Si tratta nello specifico di un sistema che si inserisce nel water e tramite telecamere, strisce reattive e la tecnologia di rilevazione del movimento, analizza ciò che il corpo espelle e invia automaticamente i dati a un server cloud.

I ricercatori della Stanford University, negli Stati Uniti, attraverso la loro ricerca pubblicata sulla rivista Nature Biomedical Engineering, ritengono che questa tecnologia possa essere utile per le persone geneticamente predisposte a determinate condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile, il cancro alla prostata o l'insufficienza renale. Il dottor Sanjiv Gambhir, professore e presidente di radiologia presso la School of Medicine della Stanford University, coinvolto nella realizzazione della toilette intelligente, ha detto che la loro idea risale a oltre 15 anni fa. Il sistema analizza la composizione biochimica di base di ciò che viene espulso dal corpo, con campioni di urina sottoposti ad analisi fisiche e molecolari, mentre la valutazione delle feci si basa su caratteristiche fisiche. Secondo i ricercatori, i dati raccolti possono rivelare biomarcatori per 10 diversi tipi di malattie, dall'infezione al cancro alla vescica e all'insufficienza renale.