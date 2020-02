Spende 20.000 sterline per ricoprire il suo corpo di tatuaggi

I tatuaggi sono una vera e propria passione che ha origini secolari che ha attraversato nel tempo varie civiltà, assumendo man mano un significato specifico. Oggi questa tecnica si è affinata e c'è chi arriva a ricoprire il proprio corpo sino all'inverosimile spendendo anche cifre importanti, come nel caso di una donna australiana che ha speso più di 20.000 sterline, poco meno di 24.000 euro, per ricoprire interamente il suo corpo di tatuaggi, compresi i bulbi oculari.

Amber Breeana Luke, questo il suo nome, è originaria del Nuovo Galles del Sud, in Australia; ha iniziato questo lungo percorso all'età di 16 anni facendo il primo tatuaggio, una semplice frase, per la sola voglia di sperimentare e poi, una volta raggiunti i 20 anni, ha iniziato a farsi tatuare con più frequenza. Ora, all'età di 24 anni, è arrivata ad avere l'intero corpo ricoperto da vari disegni come fiori, teschi, animali e decorazioni varie.

La giovane donna ha descritto così questa passione: "All'inizio era perché volevo sapere com'era la sensazione - ha detto - l'ho bramata anche se non avevo idea di come fosse. Una volta che l'ago è penetrato nella mia pelle, sembrava come a casa. La mia passione si è sviluppata quando avevo 20 anni, ho iniziato a farmi tatuare più pesantemente. La sensazione che ho avuto dal farmi tatuare non era come nessun'altra che avevo provato - ho letteralmente sentito l'energia negativa disperdersi dal mio corpo, minuto dopo minuto."

Amber lavora come apprendista tatuatrice e studia per diventare controllore del traffico. Attualmente non è certa di quanti tatuaggi abbia in totale perché ha smesso di contarli una volta raggiunti i 150 ma crede di averne almeno altri 100. Oltre a questo, la giovane ha anche deciso di farsi dividere la lingua in due e si è fatta impiantare il silicone negli occhi per poter sembrare un folletto. Tra tutti i tatuaggi, quello più scioccante e che la stessa Amber preferisce, riguarda i suoi bulbi oculari che ha deciso di colorarli di un blu brillante. In merito a questa scelta, ha detto che quello è stato il dolore più intenso che ha provato ma ne è valsa la pena e, inoltre, guardarli la rende felice perché il blu è il suo colore preferito.