XFactor e Pechino Express: Sky si rinnova nella tradizione

«Un ecosistema». Così, con l'autocompiacimento tipico di simili circostanze, Antonella D'Errico definisce i nuovi palinsesti Sky. L'entusiasmo della dirigente si spiega, almeno in termini di quantità: il carnet delle proposte Sky è indubbiamente nutrito, grazie ad oltre 400 milioni di euro investiti dal 2020 al 2023, e ai quattro generi serie, show, cinema, sport - su cui poggia la sua diffusione. Così le serie, cresciute del 35 per cento rispetto all'anno scorso, non ripresentano solo i titoli più amati, da House of Dragon a Yellowstone, ma puntano - fra gli altri - sui nuovi Hanno ucciso l'uomo ragno sugli 883, The Penguin (con Colin Farrell), Dostoevskij (con Filippo Timi) e M - Il figlio del secolo, dal romanzo di Scurati.

Interessanti i progetti in lavorazione: Rosa elettrica, «un thriller on the road», lo definisce la protagonista, Maria Chiara Giannetta e Ligas, «storia di un avvocato penalista d'un genere mai visto in tv», promette l'interprete Luca Argentero. Fra gli show (Pechino Express, Masterchef, 4 Ristoranti, 4 Hotel) brillerà ovviamente XFactor, che nella scorsa stagione ha toccato il record della finale più seguita di sempre (due milioni di telespettatori) e che per la prossima presenta varie novità: il debutto di Giorgia alla conduzione (foto), il ritorno in giuria di Manuel Agnelli (con Jake La Furia, Paola lezzi e Achille Lauro) e soprattutto la finale del 5 dicembre per la prima volta in piazza del Plebiscito a Napoli.

Lo sport accontenterà come sempre gli appassionati di Formula Uno, Moto GP, Europa League di calcio, e presenterà su Tv8 la partita più importante della Champions.

Quanto al cinema, Sky original non solo riproporrà tutti i titoli di consolidato successo, come Petra (terza stagione) o I delitti del Bar Lume (dodicesima), ma offirà anche il remake di Piedone, dalla serie cinematografica con Bud Spencer, «cui renderemo omaggio in una chiave più moderna », precisa l'erede del ruolo, Salvatore Esposito. Non trascurabile l'apporto delle visioni free, cioè in chiaro: con alcuni mesi di differita su Tv8 si continueranno a vedere in chiaro i vari Masterchef, Pechino Express, XFactor, 4 Ristoranti e 4 Hotel.