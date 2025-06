Dal 20 agosto via ai Mondiali di canoa velocità e paracanoa

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande attesa per i mondiali di canoa che si disputeranno all'Idroscalo. Dal 20 al 24 agosto si terrà l'«ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships». In cinque giornate di gara - cerimonia inaugurale martedì 19 agosto - si assegneranno ben 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 allori nella Paracanoa. Saranno 60 le nazioni in gara per oltre 1500 persone tra atleti e staff tecnici. Attesi tutti i big della disciplina, dalle medaglie olimpiche di Parigi e Tokyo ai campioni europei e mondiali in carica. Si disputerà all'Idroscalo il primo Mondiale green della storia grazie al progetto Europeo Erasmus+ Deck. Verrà infatti applicato un protocollo ambientale sviluppato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa e da cinque Federazioni estere, volto a ridurre al minimo l'impatto ecologico. Tra le misure: l'eliminazione della plastica monouso, la raccolta differenziata estesa, la mobilità sostenibile e una forte azione di sensibilizzazione del pubblico sui temi ambientali. In parallelo alla competizione, si svolgerà il progetto educativo «Supporter per un giorno: tifiamo lo sport» promosso da Regione Lombardia in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak. Saranno coinvolti circa 1.

000 ragazze e ragazzi delle scuole lombarde (8-14 anni), che avranno l'opportunità di partecipare a laboratori sportivi, incontri con atleti internazionali e avranno modo di fare esperienze in canoa. Inoltre il progetto Tip Camp (Talent Identification Program), avviato con la Federazione Internazionale di Canoa, permetterà di gareggiare a 30 giovani atleti provenienti da Paesi in via di sviluppo.