Il "4+2" in Lombardia già scelto da 850 studenti

Meno liceali e più iscritti ai professionali. E con una crescita di ragazzi che hanno espresso il desiderio di partecipare alla sperimentazione della cosiddetta filiera tecnologico-professionale del «4+2» fortemente voluto dal ministro Valditara: quasi mille iscritti, per l'esattezza 850 in Lombardia. Un discreto numero considerando che in tutto il Paese sono stati registrati 5.449 iscritti al «4+2» triplicati rispetto all'anno. E la Lombardia conferma il trend nazionale. Con soddisfazione del ministro per «l'importante apprezzamento da parte delle famiglie». Ora sarà da capire come e quante classi saranno formate. Invece quest'anno in Lombardia a calare non è solo il solito Classico che anno dopo anno continua a perdere appeal e studenti. A calare sono i licei, tutti, che registrano un leggera diminuzione a fronte di un altrettanto lieve aumento dei Professionali mentre restano più o meno stabili gli studenti che hanno scelto i Tecnici. Si sono chiuse lunedì le iscrizioni per ogni ordine di scuola al prossimo anno scolastico. In Lombardia meno della metà dei ragazzi di terza media hanno scelto quest'anno un liceo, sono il 49,64%, erano il 50,2% nell'anno 2024/2025, in discesa rispetto all'anno scolastico precedente (2023/2024) con il 51,3%. In un paio di anni si sono persi due punti percentuali, centinaia di ragazzi che hanno optato per altri percorsi. In parallelo a crescere sono stati percorsi professionali. Quest'anno sono stati il 14 per cento degli studenti a scegliere questo percorso, lo scorso anno erano stati il 13,6% e l'anno prima il 12,5%. Un trend che vede invece i tecnici restare più o meno invariati con più di un terzo dei ragazzi di terza media che ha scelto questo percorso, un dato rimasto costante negli ultimi tre anni. A fare la parte del leone sempre lo Scientifico, opzione per uno studente su 10 in Lombardia (contro l'11 per cento degli scorsi anni comunque). A guadagnare iscritti invece il liceo di Scienze umane e quello di Scienze umane con l'opzione Economico sociale, rispettivamente quest'anno scelti dal 6,83% (contro il 6,29% dell'anno scorso) e dal 5,23% (era il 5,10% l'anno scorso e il 4,9% l'anno precedente).

Per quanto riguarda la Primaria resta forte in Lombardia ala scelta del tempo pieno a 40 ore, scelto da più della metà delle famiglie lombarde (il 61,4%) e un altro 27% che si ferma a 36 ore settimanali.

Un tempo scuola, quello lungo, che non conquista invece i genitori alle medie, alla scuola secondaria di primo grado infatti la scelta maggiore ricade sul tempo cosiddetto ordinario: fino a 30 settimanali di scuola sono sufficienti per l'81,3% delle famiglie pronte fare il passaggio dalle medie, contro il 15,4% fino a 36 ore e solo il 3,4% ha optato per il tempo prolungato fino a 40 ore.