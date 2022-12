Un abbraccio agli ultimi del Pane Quotidiano. Bimbi dai nonni nelle Rsa

Buongiorno, Milano. È l'ora degli ultimi. La città che si risveglia alla Vigilia è attenta a chi è solo, a chi soffre e a chi non possiede nulla. Dal centro alla periferia si distinguono le iniziative solidali come strette di mano calorose: non importa quante, conta che ci siano.

Il sindaco visita i carcerati. La mattina di Natale il sindaco Giuseppe Sala sarà a San Vittore per assistere alla messa celebrata dall'arcivescovo monsignor Mario Delpini. «Sento il dovere di esprimere la mia vicinanza ai carcerati, le condizioni in cui centinaia di persone vivono a San Vittore sono francamente inaccettabili; credo sia giusto testimoniare la nostra solidarietà ai tanti che stanno scontando la loro pena per essere reinseriti poi nella vita sociale della nostra città e del nostro Paese» ha spiegato Sala nel suo podcast quotidiano «Buongiorno, Milano» precisando che, secondo la Fondazione Antigone, nel carcere vivono 960 detenuti ma la capienza massima è di 751 posti. Dopo San Vittore, il sindaco sarà con la Comunità di Sant'Egidio che il 25 dicembre organizza undici appuntamenti in città con oltre 1.000 invitati. Ci saranno pranzi con i più bisognosi tra cui un posto speciale sarà riservato ai rifugiati arrivati con i corridoi umanitari da Afghanistan, Libia, Eritrea, Siria e isola di Lesbo.

I tassisti al Pane Quotidiano. Ieri i tassisti del Radio Taxi 6969 di Milano hanno portato generi alimentari di prima necessità all'Associazione Pane Quotidiano che, a sua volta, tutti i giorni dell'anno, distribuisce viveri a chi li chiede. Le auto del 6969 sono partire dalla sede di via Stilicone e, arrivate in viale Toscana, hanno consegnato 85 kg di pasta, 50 kg di legumi, 40 kg di polpa di pomodoro, quindi latte a lunga conservazione, carne e tonno in scatola, alimenti per l'infanzia e qualche dolcetto per rendere i giorni di Natale un po' speciali per tutti. «Siamo orgogliosi della generosità dei nostri tassisti - ha detto il responsabile del Radio Taxi, Marco Gentile - osserviamo la città ogni giorno e ci rendiamo conto di quanti abitanti siano sempre più fragili». L'idea della raccolta è nata spontaneamente tra alcuni tassisti meno di un mese fa e in poco tempo ha riscosso successo.

I bambini incontrano i nonni nelle Rsa. Talvolta basta un sorriso. Lo sanno bene gli insegnanti e le istituzioni di Cassina De Pecchi che hanno favorito la visita dei bambini nella Rsa locali. Proprio i bambini più piccoli che frequentano il nido «Qui, Quo, Qua» hanno elaborato tanti disegni colorati, con dediche speciali ai «nonni di tutti», perchè non si sentano abbandonati. L'ideatore dell'iniziativa, Francesco Cau, ha ricordato come le residenze per anziani abbiano subito gli effetti peggiori della pandemia, dapprima con i contagi e poi con l'isolamento (che in alcune strutture persiste ancora). E anche i bambini hanno sofferto di non poter abbracciare i nonni o di non poter andare a scuola. «Aver regalato qualche attimo di felicità ai nostri nonni acquisiti attraverso i disegni dei nostri bambini, è una vera gioia».