Un abbraccio magnetico seduce e rinnova l'eleganza

Quest'anno, il calendario cinese festeggia l'anno del serpente e Bulgari non poteva perdere l'occasione per esaltare la sua celeberrima collezione Serpenti, il rettile simbolo del perpetuo rinnovamento dell'universo, dotandola, per la prima volta, di un movimento di manifattura a carica automatica: ultima evoluzione naturale di una vera e propria firma della Maison, le cui origini sono radicate nell'arte e nella cultura greco-romana. L'essenza trasformativa della femminilità alberga nella creatività di Bulgari dal 1948, con l'introduzione di un bracciale-orologio, che avvolgeva il polso, evocativo delle spire di un serpente, dotato di un movimento meccanico. Oggi, la Casa vuol chiudere il cerchio, dotando il Serpenti, nelle nuove versioni Seduttori e Tubogas, di un calibro automatico di manifattura di ultima generazione, il BVS100 Lady Solotempo, sviluppato in tre anni, solotempo con secondi centrali, da 19 mm diametro e spessore di 3.9 mm, in grado di garantire un'autonomia di 50 ore: visibile attraverso il fondello, dalla stessa forma della cassa da 34 mm, a testa di serpente, prevede un rotore definito da sette scaglie Serpenti, stilizzate su fondo microbillé.

Nel modello Seduttori, completa il quadro strutturale una corona con un cabochon in rubellite, la lunetta rifinita da 36 diamanti e un morbido bracciale connotato, ça va sans dire, da scaglie esagonali. L'orologio è declinato in acciaio (foto, quadrante nero, 11.300 euro), in oro rosa, in oro giallo, in acciaio/oro rosa e in varianti gioiello.