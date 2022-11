Acqua, rifiuti, rinnovabili. L'Ecomondo di Acea per l'economia circolare

Sostenibilità, innovazione, industria, tecnologia e rispetto ambientale. Questi i pilastri attorno a cui ruota Ecomondo, la grande fiera internazionale della green e circular economy in scena a Rimini fino a domani. Arrivata alla 25esima edizione, la manifestazione rinnova con ancor più slancio e determinazione l'impegno verso le sfide ambientali che non possono più essere rimandate.

«Lavoriamo perché le grandi questioni del clima diventino una consapevolezza vissuta quotidianamente da un'opinione pubblica sempre più sensibile e attenta» ha dichiarato a Rimini Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group. Convegni, dibattiti, spazi di confronto e nuovi progetti all'insegna dell'eco-innovazione sono al centro di Ecomondo e in alto alle priorità dei big del settore. A dimostrarlo, il Gruppo Acea che, protagonista dell'appuntamento, ha colto l'occasione per presentare una serie di progetti riguardanti le sue principali aree di business. Vale a dire il settore idrico, nel quale il Gruppo è il più grande player nazionale con 9 milioni di abitanti serviti, l'ambiente, con 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti gestiti ogni anno e quello energetico, con la spinta sulle fonti rinnovabili e lo sviluppo di progetti nella mobilità elettrica. Diverse per campi d'azione, le proposte annunciate condividono un modello di sviluppo volto a contribuire in modo sempre più concreto alla transizione verso un ecosistema sostenibile, dove lo sviluppo industriale si coniuga con il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Entrando nel dettaglio, sul fronte idrico Acea ha intrapreso un percorso volto allo sviluppo di un ecosistema di sostenibilità, «Waidy | Ogni Goccia Vale», che si declina tra le diverse attività del ciclo idrico integrato. A partire dal WMS, Waidy Management System, che consente il monitoraggio costante dei distretti idrici, prevenendo i disservizi, riducendo i tempi di intervento, individuando l'eventuale presenza di perdite. Arrivando poi a Waidy Wow l'app dedicata alla community che ama l'acqua e l'ambiente, che promuove il consumo responsabile della risorsa grazie alla geolocalizzazione di oltre 50mila punti di erogazione in Italia, contribuendo alla riduzione della plastica monouso. Infine, la sensoristica e la tecnologia Waidy Connect, che permette di avere informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua. Dalla tutela dell'acqua al trattamento dei rifiuti organici, Acea Ambiente sostiene, complici le ricerche condotte in collaborazione con l'Università della Tuscia e diverse società di fertilizzanti, gli effetti migliorativi sia nella produzione sia nella qualità dei terreni ottenuti con l'uso del compost in agricoltura. In pratica, il riutilizzo di sostanze organiche, derivanti dalla lavorazione e dalla trasformazione dei rifiuti umidi, favorisce il mantenimento della struttura del suolo e la prevenzione di fenomeni di compattamento ed erosione oltre a essere utilizzato nella formulazione di nuovi fertilizzanti organo-minerali per la precisione farming e agricoltura 4.0.

Sempre nell'ottica della waste transition, si inserisce poi il progetto Acea SmartComp. Realizzato da Acea in collaborazione con Enea e Università della Tuscia, ha come obiettivo il trattamento dei rifiuti organici prodotti da grandi utenze (come mense, ospedali, centri commerciali, aeroporti e stazioni), con lo scopo di ridurre anche le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto dei rifiuti. L'obiettivo è l'installazione di 150 Smart Comp entro i prossimi due anni per realizzare un modello delocalizzato di gestione dei rifiuti pari a quella di un impianto tradizionale necessario per una città di 150mila abitanti. Si eliminerebbero così la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici, garantendo la riduzione delle emissioni clima alteranti pari a circa 3mila camion in meno sulle strade e 3,6 milioni di km non percorsi da mezzi pesanti. Numeri, questi, e non parole, che fanno la differenza e fanno di Acea un leader ecofriendly al passo coi tempi e con l'emergenza.