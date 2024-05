Addio alla Rai con un botto di ascolti per Amadeus all'Arena

Non ci poteva essere serata d'addio più incantevole, per Amadeus (foto) che si appresta a lasciare la televisione pubblica. Mercoledì ha condotto il suo ultimo show di prime time Una nessuna centomila - In Arena contro la violenza sulle donne. Una serata perfettamente nelle sue corde di showman sintonizzato con le istanze sociali e amico della musica. Infatti la lunga carrellata di artisti, molti dei quali in gara o ospiti nei suoi Festival di Sanremo, ha incantato il pubblico e fatto il botto d'ascolti con il 25,8 per cento di share, sfiorando i 4 milioni di spettatori e arrivando a picchi di ascolti di 5 milioni. Insomma, la televisione pubblica nel prossimo palinsesto sentirà la mancanza dell'artista che ha scelto di migrare sul canale Nove, dove pure sarà alla guida di giochi, quiz e serate musicali. In Rai lo vedremo ancora fino a fine mese alla guida di Affari tuoi, show che lui ha portato a livelli di ascolti altissimi. E si dovrà presto decidere il sostituto: si vocifera di Stefano De Martino, ma in panchina c'è ancora Flavio Insinna che di esperienza ne ha ben di più. Oppure Marco Liorni che però non può fare tutto.

A proposito di risultati d'ascolto, sono significativi i dati del ciclismo nel pomeriggio di Raidue: l'altro ieri Giro in diretta ha raccolto 913mila spettatori, con il 9,1 per cento di share, salito al 15,5 con 1.278.

000 utenti per l'arrivo della quinta tappa, la Genova-Lucca. Ottimo risultato che porta a riproporre la domanda che ci siamo posti nei giorni scorsi: che cosa si vuole fare del canale Rai Sport?