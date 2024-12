Aler offre le sue case per gli infermieri impiegati al Policlinico

Ascolta ora 00:00 00:00

Venti abitazioni a canone concordato per gli infermieri nell'accordo tra Regione, Aler Milano e Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per offrire soluzioni abitative al personale sanitario. Aler metterà a disposizione gli appartamenti in città che saranno assegnati con uno specifico bando rivolto ai dipendenti. A palazzo Lombardia la firma del protocollo d'intesa con il governatore Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, il dg del Policlinico Matteo Stocco e il presidente Aler Matteo Mognaschi (con Franco nella foto). «L'iniziativa - spiega Fontana - simboleggia l'impegno della Regione a favore delle persone che lavorano nei servizi essenziali. L'obiettivo è consentire a infermieri e personale sanitario di vivere stabilmente nel nostro territorio, in modo da garantire la continuità dell'operato che svolgono con grande professionalità e dedizione». Attraverso l'housing sociale, le parole di Franco, «stiamo ampliando il concetto di servizio abitativo pubblico, in modo da assicurare il diritto alla casa anche a categorie di lavoratori che faticano a trovare un'abitazione.

Non possiamo permettere che il personale sanitario venga espulso dalle città o rinunci a lavorare in Lombardia per i costi proibitivi degli affitti». Soddisfatto il presidente Aler Mognaschi che parla di «un segnale concreto per rispondere alle esigenze abitative anche di chi a Milano lavora in un settore strategico come la sanità pubblica».