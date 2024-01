Alessandro Siani spinge in alto il ricco inizio anno delle sale

Come si suol dire, chi ben comincia è già a metà dell'opera e l'incasso fino all'Epifania, del 2024, è nettamente superiore a quello dello scorso anno. I botteghini italiani hanno raccolto qualcosa come 20.573.349 euro, contro i 16.278.401 del 2023; il che, non guasta. Molto del merito di questa partenza sprint la si deve ad Alessandro Siani (foto) che con il suo Succede anche nelle migliori famiglie è andato, probabilmente, al di là delle sue più rosee previsioni. Soprattutto, in confronto al precedente Tramite amicizia che aveva fermato la sua corsa a 3 milioni. Ora, invece, la nuova commedia ha già messo in cassa 3.864.379 euro (dei quali, 2.102.841 nel solo fine settimana) e sicuramente potrà scavallare la quota almeno dei 5 milioni di euro.

Incredibile anche (e ben venga) il successo di Miyazaki che con il poetico Il ragazzo e l'airone, fresco vincitore ai Golden Globes come «Miglior film d'animazione», ha già racimolato 3.940.950 euro che per un prodotto di questo tipo è certamente un risultato sorprendente.

Chi non ride è sicuramente la coppia De Luigi-Accorsi che con la fiacca commedia 50km all'ora ha chiuso solo al quinto posto, nel week-end, con appena 1.148.559 euro. Evidente che l'effetto «Cortellesi», ormai, in Italia, funziona solo per la brava Paola. Il meraviglioso Perfect Days, già tra i candidati a miglior film del 2024, è nono con 651.525 euro, ma con una importante media per sala di 4.402 euro. Solo decimo il deludente spinoff Wonder White Bird, mentre hanno fatto peggio sia The Miracle Club, sia Puffin Rock Il film, fuori dalla top ten.