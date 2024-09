Aletti, l'arte della riservatezza per una banca 100% private

Ascolta ora 00:00 00:00

Il punto di forza è la riservatezza, caratteristica fondamentale per custodire, gestire e valorizzare il patrimonio nella sua accezione più ampia. Banca Aletti, la banca private e il centro di investimento del Gruppo Banco Bpm, ha da sempre fatto di questa peculiarità un tratto distintivo, attestandosi come una vera e propria pioniera nell'offerta di servizi non finanziari alla clientela Private. L'istituto, guidato dal presidente Umberto Ambrosoli, dall'amministratore delegato Alessandro Varaldo e dal direttore generale Leonardo Rigo, ha infatti come obiettivo quello di arricchire l'offerta di servizi a disposizione della clientela, proponendo, oltre alla consulenza finanziaria, anche quella in ambito artistico.

Al riguardo, Banca Aletti offre uno specifico servizio di Art Advisory, ormai a disposizione della clientela da circa venti anni, perfezionatosi ed evolutosi nel tempo sino a raggiungere un livello di competenza molto elevato. Il servizio è fornito gratuitamente ai clienti che ne fanno richiesta e che desiderano essere accompagnati passo dopo passo con competenza e riservatezza. Nella fase esplorativa iniziale del mercato, il cliente viene infatti schermato ed è Banca Aletti a esporsi in sua vece, coinvolgendo di volta in volta l'una o l'altra controparte a seconda della richiesta del cliente. Attualmente, infatti, per completare il servizio di Art Advisory, collaborano con Banca Aletti dodici società, rinomate non solo a livello nazionale ma anche internazionale, attentamente selezionate nel corso degli anni con criteri di competenza, affidabilità e presenza territoriale. Tali accordi garantiscono la piena collaborazione con gli specialisti interni di Banca Aletti, ma assicurano anche la tutela dei dati e delle informazioni fornite e consentono al cliente di accedere a vantaggi, in termini di commissioni applicate dalle controparti, in caso di vendita. «In questa fase storica, molti clienti si rivolgono a noi per un tema di passaggio generazionale. Chiedono il nostro supporto sia clienti più attempati che desiderano progettare e pianificare per tempo una divisione per gli eredi, o gli eredi stessi che devono definire come gestire le proprietà ereditate» ha spiegato Rigo, sottolineando il rapporto di fiducia che lega l'istituto ai propri assistiti. «Per un servizio di Art Advisory completo ha raccontato ancora Rigo - valutiamo anche le variabili emotive del collezionista e degli eredi, pianificando e affrontando tutti i passaggi necessari nei tempi e nei modi che si conciliano con le esigenze dei clienti».

Gli specialisti esaminano, oltre alle richieste del cliente, anche la documentazione messa a disposizione dalla proprietà e definiscono, in accordo con questa, quali controparti coinvolgere per la valutazione e la successiva potenziale vendita sul mercato. Il numero elevato di interlocutori specializzati con cui Banca Aletti collabora consente di fornire riscontro alle richieste di valutazione dei clienti nei più diversi ambiti: dall'antiquariato all'arte moderna, dai vini agli orologi, dai gioielli al design. Inoltre, rispetto al tema delle vendite, viene analizzato anche il mercato più adatto. Alcune opere possono infatti essere presentate sul mercato internazionale, mentre altre sono maggiormente apprezzate a livello locale.

Tra i servizi offerti alla clientela nell'ambito dell'Art Advisory, oltre alle valutazioni che rappresentano l'80% dell'operatività effettiva, rientra anche la consulenza per gli acquisti di opere. In questi casi gli specialisti interni procedono prima approfondendo le preferenze e i gusti del cliente e poi raccogliendo informazioni e documentazione sulle opere presenti sul mercato.

«L'obiettivo finale - ha osservato e concluso il direttore generale di Banca Aletti, Leonardo Rigo - non è soltanto quello che le acquisizioni soddisfino criteri estetici dettati dal cliente, ma che rispondano anche a requisiti specifici che garantiscano la sostenibilità dell'investimento negli anni».