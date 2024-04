134° Premio Pisa in ricordo di Stefano Cherchi

Sono passati alcuni giorni dall'incidente costato la vita al giovane fantino Stefano Cherchi dopo una rovinosa caduta in corsa. Come tutti quelli che amano le corse dei cavalli ci stringiamo attorno alla sua famiglia e agli amici. Ciao Stefano, adesso avrai altri prati su cui galoppare. Per chi volesse aiutare la famiglia di seguito le indicazioni per fare una donazione: Raccolta fondi di Marco Botti: Stefano Cherchi (gofundme.com).

Le migliori gare della settimana

Lunedì 1° aprile a Capanelle - Prestazione superba di Melfi che si candida come favorito per il prossimo Premio Parioli; Greater Queen straccia le avversarie relegando addirittura la favorita della corsa Mysterious Shadow al quinto posto. La cavalla siciliana è diventata principessa di Capanelle dopo aver brillato sull’isola. Con un bellissimo scatto a centro pista Mordimi apre la stagione degli anziani, bravo Claudio Colombi a lanciarlo nel momento giusto.

Mercoledì 3 aprile a Milano - Nel tradizionale “Premio dei laghi” c’è l’assolo di Free Nation che agli 400 finali innesta la sesta e lascia sul posto tutto il gruppo dei migliori, ottima prova. Nel “Premio Beunos Aires”, per velocisti anziani, un bel testa a testa tra Ghepardo da Todi e Momento giusto: la spunta il primo per una testa… arrivederci al Tudini

Giovedì 4 aprile a Firenze - Nella maiden per femmine di 3 anni sulla distanza dei 1.500 metri, vince a sorpresa Nientemeno (quotato 10 contro 1), alla seconda uscita piazza un affondo molto interessante. Nell’ultima Zarbitter da un capo all’altro con autorità.

Venerdì 5 aprile a Roma - L’Attesissimo match sui 1.000 metri fra Talentuosa e Noble Title, se lo aggiudica la femmina lasciando l’avversario ad una lunghezza abbondante. Le comparse Chiaroscuro e Primo Violino nell’ordine. Il tempo: 56.00 secondi, un gran bel tempo, complimenti.



I protagonisti del fine settimana

A Milano, sabato 6 aprile

Sono 6 le corse in programma, la corsa più attesa è la n.5, condizionata per anziani sul doppio chilometro. Acheso arriva da una bella vittoria sul terreno pesante di Pisa. Aggestein è il mattatore di San Siro, stavolta però su distanza non proprio favorevole. Gino Jet ha corso in terra francese senza raccogliere niente. Lord Sakai è il pupillo di Antonio Marcialis, che in questo momento non sembra essere al top della forma, Strong alpha è al rientro dopo 182 giorni di stop. Per Tramaglino il rientro non è da buttare quindi si può ipotizzare un progresso, Vachero è al debutto.

A Pisa, domenica 7 aprile

Il 134° Premio Pisa (11) che per effetto del declassamento è diventato una corsa Supercondizionata da 45.100 euro di dotazione, vede un campo partenti di discreta qualità. Alcuni soggetti hanno già fatto vedere i loro mezzi nelle prove di avvicinamento alla classica pisana.

Commento tecnico : Per Blu Note l'avvicinamento al Premio Pisa è fatto di piccoli passi in avanti, Sara Stampatti lo conosce a fondo. Fly by Fly, prima pedina di Alma racing, ha staccato il rientro nel Thomas Rook. Majin Bu in 7 apparizioni ha collezionato sempre buone prestazioni, sarà sicuramente protagonista. Man with the plan è alla sua prima apparizione a San Rossore, il rientro alle competizioni lo hanno visto strappare due terzi posti in altrettante uscite, compito difficile. Midnight mask al rientro a Roma non ha brillato, sicuramente in progresso. Montanair il secondo del Rook è candidato principale al titolo. Mr Darcy, seconda pedina della Alma Racing, è il controfavorito. Muratone è il laureato del Rook e terzo contendente. Ocean Baroque è quarto nel Rook ma è al rientro con 148 giorni di stop, attenzione. Pensoso, terza corsa in carriera… quarto, primo è la pedina di Francesca Turri quindi merita rispetto. Tenjaku, la pedina della Miami IP, forse è un po’ lunga per le caratteristiche fatte vedere ma la Pista di San Rossore è velocissima.

Il 25° Premio Regione Toscana (11) che per effetto del declassamento è diventato Superhandicap da 34.100 euro di dotazione vede in campo gli specialisti della distanza.

Commento tecnico : Rainmaker è al rientro. Brigante Sabino si attende nel massimo della forma, Arc on fire ha vinto l'ultima a Roma in bello stile, Rock life dopo due secondi posti ambisce al primo posto. Lagomago è rientrato a Varese in una prova per dilettanti molto qualitativa piazzandosi alle spalle di Atzeco, Tempo di renaccio al rientro e sembra ostico il compito, Atzeco se conta Lagomago a maggior ragione lui, Frozen day le ultime non lo candidano a protagonista, Lear theywerewrong vale quanto detto per Frozen Day, Orologio può fare il colpo, Last born è il peso piuma che potrebbe stupire.

Il Premio Allegria, condizionata da 27.500 euro di dotazione per femmine di 3 anni, ha raccolto un bel gruppo di atlete (13).

Commento tecnico : Brown pearl al rientro nel premio Andreina non ha brillato. Calle almanzora al rientro non ha brillato. Eternal Blossom è la vincitrice del Premio Andreina. Flor de Plata ha corso l’ultima a Pisa senza colore ma contro i maschi. Light blu la linea femminile di Alma Racing, favorita. Misstep ha vinto la sua maiden, sarà protagonista. Newport bay ancora maiden, difficile un suo inserimento. Orange crush è finita seconda dietro a Light blu, non è da sottovalutare. Pretence è al rientro difficile possa avere la condizione per incidere su avveresarie già rodate. Rebel music è la pedina della Sagam, dall’ultima può solo essere in progresso, Sora lina, nell’ultima è ultima, compito arduo. The last rebel ha corso una settimana fa piazzandosi quarta e sui 1.200 metri... Zinnia al rientro nel Premio Andreina è lontana dalla prima.

Premio San Rossore (14) HP B da 25.300 euro di dotazione. Come ogni anno la corsa si presenta spettacolare e molto incerta. Nessuno può essere scartato a priori. Personalmente proviamo a scegliere San Pasadora, Self praise, Treasuerd Soul.

Chiudono il convegno una prova Gentleman (10 partenti) e due handicap (8 e 9 partenti)

I dichiarati partenti di domenica 7 aprile, giorno del 134° Premio Pisa sono 76, un bel gran numero.

A Milano domenica 7 aprile

Sei corse che possiamo dichiare di ordinaria amministrazione per lo standard di San Siro, sicuramente interessante la condizionata Microbiotal horse per i 3 anni sui 2.000 e la maiden sui 1.800 metri che potrebbero mettere in evidenza alcuni soggetti in vista del Derby a Roma.

A Roma lunedì 8 aprile

Sette corse, un lunedì atipico per l'ippodromo di Capannelle, ma da seguire con interesse. Noi segnaliamo il Premio San Giuseppe.

Commento tecnico : il tradizionale Trial verso il Derby. Nel 2023 lo vinse un certo Goldenas…e questo basta per qualificare la corsa. Grey creek per ora non ha confermato il valore mostrato a 2 anni. Rising palace ha vinto la sua maiden, alza decisamente l’asticella. Siray deve riscattare l’ultima, troppo brutta per essere vera. Tapfliker è al rientro. Dal nostro punto di osservazione The tweed è il cavallo da battere.

vince al debutto la corsa debuttanti respingendo con autorevolezza gli attacchi ricevuti, attenzione.