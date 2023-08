La Coppa del Mare e il Qatar Goodwood Festival in Inghilterra (spettacolo nello spettacolo)

Notizie dall’Europa

In Inghilterra, Goodwood - è in svolgimento il meeting di Goodwood, che dal 2019 ha cambiato nome passando da “Glorious Goodwood” a “Qatar Goodwood Festival” in onore del ricco sponsor. Sulle colline del West Sussex una 5 giorni all’insegna della tradizione e super qualità tutta british. Il sito ufficiale della manifestazione lo pubblicizza così: “Il Qatar Goodwood Festival è uno dei momenti salienti indiscussi della stagione delle corse inglesi sull’erba. Il famoso festival di cinque giorni, affettuosamente conosciuto come "Glorious Goodwood", presenta uno sport affascinante e un'occasione sociale senza rivali in cui vengono incoronate alcune delle più grandi stelle delle corse di cavalli”. Noi non possiamo che essere d’accordo. Come nostra abitudine vi riportiamo i vincitori più importanti perché rimanga traccia a futura memoria. Quando si vince in questo luogo è molto probabile ripetersi anche altrove.

Martedì 1° agosto

Nicholson Gin Vintage Stakes – GR2 prova per i cavalli di 2 anni sulla distanza dei 1408 metri: Primo Haatem (Sean Levey) Secondo Iberian, terzo Mountain Bear. Quota fissa del vincente: 9/4

World Pool Lennox Stakes – GR2 prova per i cavalli di di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1408 metri: Primo Kinross (Frankie Dettori) secondo Isacc Shelby, terzo Marbaan. Quota fissa del vincente: 10/11

Al Shaqab Goodwood Cup Stakes – GR1 prova per I cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 3200 metri. Primo Quickthorn (Tom Marquand), secondo Emily Dickinson, terzo Coltrane. Quota fissa del vincente: 16/1

Mercoledì 2 agosto

Whispering Angel Oak Tree Stakes – GR3 prova per femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.480 metri. Prima Magical Sunset (Kevin Stott), seconda Breege, terza Dreamoflove. Quota fissa del vincente: 20/1

Jaeger-lecoultre Molecomb Stakes – GR3 prova per cavalli di 2 anni sulla distanza dei 1000 metri. Primo Big Evs (Jason Hart), secondo Purosangue, terzo Kylian. Quota fissa del vincente: 3,30/1

Qatar Sussex Stakes – GR1 per cavalli di tre anni ed oltre sulla distanza dei 1609 metri. In ordine di importanza, classifica 2022 redatta dalla IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) è la quinta al mondo, preceduta solamente da Breeder’s cup classic, English Champion Stakes, Prix de l’arc de triomphe e al Shaqab Lockinge Stakes. L’edizione 2023 è stata vinta da Paddington, il favorito con una prestazione da 10 e lode. Impone il suo ritmo dall’inizio alla fine, attaccato da Inspiral la respinge con forza, poi ci prova Facteur Cheval che rimbalza sulla corazza di ferro del tre anni. Possiamo tranquillamente dire che nel firmamento del galoppo mondiale c’è una nuova stella. La conferma in questo GR1 proietta il purosangue irlandese tra i più grandi cavalli di questo sport. Settima vittoria, con un record di quattro corse di GR1 vinte consecutivamente. Dopo aver vinto sui 2.000 metri si conferma come il miler più forte rivincendo sulla distanza dei 1.600 metri. L’allenatore Aidan Patrick O’brien ha dichiarato ai colleghi inglesi: “A questo punto può andare ed arrivare ovunque, abbiamo tante opzioni da valutare!” Per dovere di cronaca, secondo è Factuer Cheval, terzo Charyn. Quota fissa del vincente: 4/9.

Giovedì 3 agosto

Markel Richmond Stakes - GR2 per cavalli di 2 anni sulla distanza dei 1207 metri. Primo Vandeek (Andrea Atzeni) che dopo aver vinto al debutto conferma la sua potenzialità e i favori del pronostico, secondo Ballymount boy, terzo Toca Madera. Quota fissa del vincente: 2,30/1

John Pearce Racing Gordon Stakes - GR3 per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri. Primo Desert hero (Toma Marquand), secondo Cheespice, terzo Canberra Legend. Quota fissa del vincente: 8,40/1

Qatar Nassau Stakes - GR1 per femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.000 metri. Prima Al Husn (Jim Crowley), seconda Abave the curve, terza Nashwa. Quota fissa del vincente: 8,40/1

Venerdì 4 agosto

King George Qatar Stakes – GR2 per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.000 metri. Primo

L'Ormarins King's Plate Glorious Stakes - GR3 per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza 2.400 metri.

Sabato 5 agosto

Nell’ultimo giorno del meeting è in programma una sola corsa di Gruppo, Qatar Lillie Langtry Stakes – GR2 per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.800 metri. La corsa è intitolata a Lillie Langtry. Cavalla nata nel 2007 e vincitrice a 3 anni di “Coronation Stakes” e “Matron Stakes”. Ritirata dalle competizioni, adesso è fattrice. Sposa esclusiva di Galileo ha una particolarità, ha generato solo femmine, per la precisione 8 con due veri crack: Minding (2013) vincitrice di 7 corse di GR1 e Tuesday (2019) vincitrice di 2 corse di GR1

fonte Racingpost.com

Domenica 6 agosto

In Germania, a Düsseldorf – Importante appuntamento per le femmine, il “Preis der Diane – German Oaks” è il GR1 tedesco che consacra la regina delle 3 anni. Le seconda corsa più ricca di Germania, dopo il derby dei maschi, 2.200 metri da percorrere, alla prima arrivata ne spetteranno €300.000. 14 al via e tutte con chance.

fonte: https://www.deutscher-galopp.de

In Italia

Sabato il programma di corse nazionale offre Napoli nel tardo pomeriggio e Varese sotto i riflettori: 5 le corse ad Agnano, 6 le corse a Le Bettole. Nell'ippodromo partenopeo segnaliamo la prima corsa in programma è una maiden per femmine di 2 anni intitolata a "Mark of Esteem". 8 i soggetti al via. Nella pista lombarda invece sarà la quinta corsa a tenere banco, il premio "Famiglia Pastorelli" handicap per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.300 metri. 6 i soggetti al via, con il top weight Sopran Pechino che dovrà vedersela con Il Ginodellecacce, Midnight season, Morland spirit, Desire to fire ed Elegant drago.

Domenica a Merano sono in programma 8 corse, da seguire con attenzione i Premi "Bolzano" e "Manuel Porcu" in piano e "Vincenzo Pollio" in steeple-Chase. A Tagliacozzo sono 6 le corse in programma.

A Livorno, in anticipo di una settimana rispetto alla tradizione, si torna a correre la classica labronica, a completare la riunione altre 5 corse di cui la più interessante è sicuramente il tradizionale Criterium per i 2 anni sui 1.500 metri.

La 78^ Coppa del mare Handicap principale cat B per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2.250 metri anche quest’anno è sponsorizzata da ITM l’ente irlandese che promuove l’allevamento del purosangue del paese del trifoglio. Quest’anno la corsa è sponsorizzata da “ITM IRISH Thoroughbred Marketing” l’istituzione che promuove l’Irlanda come la principale fonte di produzione e vendita di purosangue di qualità in tutto il mondo. Fondata nel 1991, Irish Thoroughbred Marketing (ITM) è un’organizzazione semistatale senza scopo di lucro, non commerciale, con la forza e l’integrità del sostegno del governo irlandese e il sostegno dell’industria irlandese Bloodstock, garantendo assoluta integrità e imparzialità. ITM è una filiale di Horse Racing Ireland (HRI), l’organizzazione responsabile dell’amministrazione delle corse di cavalli in Irlanda. Continuando a leggere dal sito ufficiale, ITM è il primo punto di contatto per qualsiasi persona desideri informazioni su qualsiasi aspetto dell’industria del purosangue irlandese, quindi non siate timidi, informatevi perché non c’è niente di più bello che possedere un cavallo da corsa. Questi i riferimenti, info@itm.ie oppure +353 (0) 45443060.

L’anno scorso vinse Caterpillar allenato da Marco Gasparini e di proprietà di Francesca Turri. Quest’anno la premiata ditta presentano Zittella, saranno ancora protagonisti? Il primo in perizia era Clarenzio fan con 66 chilogrammi, l’ultimo dei 47 chilogrammi era Zenious, fra i due altri 301 nominativi, una stortura tutta italiana che crea non pochi problemi all’Handicapper. Alla fine, hanno accettato l’ingaggio in 10 dieci. Il Topweight è Lagomago con 61,5 kg il lightweight è Betterday con 50,5. Schieramento dei partenti diviso equamente tra maschi e femmine, 5 contro 5. M M F M M F F F M F Si accettano scommesse, quale sarà il sesso vincitore della 78° Coppa del Mare?

Caterpillar, vincitore 2022

Si preannuncia una corsa difficilissima, con la scuderia Botti a guastare la festa al numero uno dello schieramento.

I nostri favoriti di tutte le corse:

1 – Langre, Meglepetes

2 – Apollo theatre, Fly by fly

3 – Momento giusto, Aristovic

4 – Manchester boy, La sceriffetta, Sebah il guerriero

5 – Lagomago, Arc on fire, Autre Atape. Ma gli altri venderanno cara la loro pelle,

6 – Capoliveri, La freccia nera.