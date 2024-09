85° Gran Premio Merano Alto Adige e tanto altro

L'Estran (fonte: Foto press Arigossi)

I migliori eventi della settimana

Mercoledì 25 settembre a Milano Anthaia finalmente vince e si toglie la qualifica di Maiden, corsa in totale controllo per la puledra di Ferruccio Giacobbe nelle mani attenti e sicure di Dario Di Tocco.

Sopran Pechino fa poker e certifica che la sua iscrizione al Premio Jocky Club non è una svista e neanche una scommessa.

Venerdì 27 settembre a Roma, Mr Darcy continua a crescere. Stavolta batte il più quotato Melfi con un bellissimo spunto ai 200 metri finali.

I protagonisti del fine settimana

Sabato e domenica a Siracusa

Un grande sabato sulla pista siciliana. Dalle 18.40 alle 22.00 5 corse di cui 3 Super Handicap da 34.100 euro ciascuno. Premio Del Mediterraneo (1.600 metri), Premio d’Italia (1.200 metri), Premio G7 (2.400 metri). A sfidarsi tutti i migliori specialisti residenti nell’isola. Ed ancora una volta l’ippodromo siracusano dimostra tutta la sua vitalità e competenza nella gestione dello spettacolo sportivo e non.

Commento tecnico : Le Reveur ha fatto poker in primavera, dopo una parentesi a Napoli è andato a riposo, si presente fresco e molto pericoloso. Terrible land ha un percorso simile al numero 1 e sarà sicuramente un protafonista. Charlie’s jamboree è cavallo regolare ed affidabile. O’Galantuom, My life e Vincere insieme hanno linee che si intrecciano e quindi inseparabili. Apollo Theatre e Royal Status sono all’esordio in Sicilia non avranno vita facile. Miss Breath con 52 chili può fare male. Nostri favoriti: Terrible Land, Le Reveur, O’galantuom.

Commento tecnico : un superhandicap con scala dei pesi molto ristretta, 10 cavalli in soli 5 chili da 57 a 52. Just do it ha cambiato allenatore, da Endo Botti a Salvatore Scalora. Snorkeling e Come on Captain sono le punte di diamante della sc. Cuschieri. Boafo Boy, Hedgehog, Lover Men hanno linee incrociate e sono difficilmente divisibili. Daffodil bllom ha cambiato allenatore, da Stefano Botti a Vincenzo Caruso. Alfie Solomon e Danubio Blu sono i pesini che possono stupire. Nostri Favoriti: Just do it, Snorkeling, Daffodil bloom.

Commento tecnico : Cime tempestose ha le carte in regola per essere assoluto protagonista. Muhaarar Dream è un combattente nato e corre sulla sua pista preferita. Temperance king conosce ogni metro quadro della pista. De Bisognosi era considerato un gran bel prospetto che poi non ha rispecchiato le attese ma a Siracusa sembra aver ritrovato lo smalto. Benfas con il pesino potrebbe essere della partita. Robertthebruce, Tumultuous, Sicilian Jewel avranno il ruolo di guastatori. Nostri Favoriti: Cime tempestose, Muhaarar Dream, De bisognosi.

Commento tecnico : la corsa più importante della domenica siracusana, al pari di Milano, anche qui si corre per la gloria futura. Nove al via sui 1.600 metri della pista grande. A contendersi la vittoria 5 maschi e 4 femmine. Nostri Favoriti: Dalan Fan, Take Everithing, Mademoiselle Reby.

Quasi tutti i cavalli dichiarati partenti nel programma siracusano sono al rientro. Questa è un'ulteriore incognita… noi possiamo solo presumere che siano tutti pronti ed in palla per questo splendido convegno.

Domenica a Milano

Commento tecnico : maschi e femmine si confrontano in questa Supercondizionata sulla pista dritta. Feeling right ha il rientro è finito dietro a Chewbacca che riteniamo la cavalla da battere. A Roma Giaki è andato forte e può ancora crescere. Cape Alava e My mix sono le scelte di Stefano Botti quindi temibilissimi entrambi.

Commento tecnico : La listed che lancia verso il protagonista alla carriera dei tre anni. Sette al via. Bridge Ashi kun, Cocktail, Gridodilibertà, Hanting, Lao tzu, Marcalyx, Zenorione. Un solo cavallo maiden Cocktail, il ruolo di favorito spetta a Marcalyx dopo le due vittorie di fila. A seguire Zenorione e Hanting. Se Lao tzu è pronto può mettere tutti d'accordo dall'alto della sua imbattibilità.

Commento tecnico : La listed che lancia verso il protagonista alla carriera dei tre anni. In questo caso sono otto. Fast Spirit, Felice Granada, Ladise, Nigrum Regina, Nobile del Colle, Pelinia, Puntemes, Scarlett Sunshine. Prima citazione per le due straniere: la francese Pelinia ha steccato l'ultima ma prima aveva fatto vedere buone cose. Scarlett Sunshine è cavalla al debutto, la figlia di Australia è ingiudicabile. Fra le italiane spicca Fast Spirit con un bel 2 su 2. Seguono Nigrum Regina e Puntemes entrambe vincitrici al debutto ed in bello stile. Felice e Granada, Ladise, Nobile del Colle ambiscono ad un piazzamento di prestigio.

Sabato e domenica a Merano

Questo sabato i cancelli dell’Ippodromo di Maia apriranno alle ore 12.00. La giornata di corse, che inaugura il weekend dell’85° Gran Premio Merano Alto Adige, è magnifica, tutta da vivere dall’inizio alla fine: sarà infatti conclusa dal tradizionale e sentitissimo Gran Premio degli Avelignesi, che, con tutte le migliori scuderie e cavalli del SudTirolo Alto Adige al via, corona una splendida stagione di attività svoltasi sulla pista di Maia nel legame fra ippodromo e cultura locale. Il programma riservato ai purosangue ha fortissima impronta internazionale, sia nei campi delle corse che per partecipazione di pubblico proveniente da tutto il mondo. Si è appreso della presenza di un gruppo di 50 appassionati ungheresi che arricchiranno ulteriormente la visita guidata, ed il meeting del Gran Premio ha raccolto, per i due giorni, adesioni di pubblico fin dall’Australia.

Le corse, fin da sabato 28, hanno forte carattere europeo, a partire dal Premio delle Nazioni-Memorial Marco Rocca, prova di Crystal Cup, il circuito internazionale di cross-country che porta a Maia ospiti da tutti i Paesi europei in cui l’ostacolismo è in onore: sono in campo i francesi Flavius, forte allievo di Patrice Quinton reduce da successo in steeple a Waregem, Imaginaire, sellato da Davide Satalia, e soprattutto Iceo Madrik, detentore di un elevato 70 di “valeur” (rating, classificazione) francese, fortissimo 6 anni allenato da David Cottin per i colori dell’inglese Caroline Tinsdall: un cavallo che, dopo esser stato campione giovanile sulle siepi ed in steeple, sta emergendo in età matura come primattore del cross-country. Ne seguiremo l’adattabilità alle formidabili giravolte del meraviglioso percorso di 6000 metri di Maia, contro una forte coppia di portacolori di Josef Aichner composta da Gap Pierji, oggi fra i migliori specialisti europei del cross, e da qualitativo Laldann. La prode Zubiena, in forma e adatta alla distanza, il vecchio Almost Human, laureato del Nazioni 2023 e secondo nel 2022, e Piraniya, valido specialista del prestigioso team Vocetka, completano un campo altamente selezionato.

Splendido e internazionale il Premio Steeple Chases d’Italia, gruppo 2, i 4 e i 5 anni ai nastri di partenza, con le francesi Amfipaline (ditta Macaire-Lageneste per la Stall Allegra) e Courtoisy (Davide Satalia per l’Ecurie des Aleron)) e la ceco-polacca Runa (team Kartus-Wroblewski) sfidanti della forte coppia Aichner-Vana Jr composta da Madrilene e Krokodile Dundee, primo e secondo nel Premio Piero e Franco Richard GR3. Mazinga, ottimo e sfortunato terzo nel Premio Richard per Vincenzo Tedeschi e casa Faltejsek, Policasta del Roessl Team-Raffaele Romano, laureata del Criterium di Primavera GR2, e Island King di Paolo Favero compongono un campo anche qui qualificatissimo. Bellissimo anche il Premio Max Siebenfoercher, per 3 anni debuttanti in siepi: ben 11 al via sui 3000 metri, occhi puntati su Lisimaco, per casa Aichner-Vana Jr, e Royal Biz, ditta Tedeschi-Faltejsek, ma tanti altri si candidano.

Il pomeriggio è aperto da una bella prova in siepi, dedicata all’Hotel Terme Merano, dalla qualifica “a vendere” ma in realtà frequentata da soggetti di spicco quali, fra gli altri, Zanini (vincitore della Gran Corsa Siepi di Merano 2022), Occhio Alla Penna, Domani Risplendi. La giornata è spettacolare per qualità e per numero di partenti, 56 in sei prove per purosangue con media di 9 per ognuna cui danno contributo le due eccellenti corse in piano per amazzoni e cavalieri, i Premi Josef Mountain Resort e Alessia Chiaro, che completano alla grande, con la sfida finale degli avelignesi, una splendida viglia “europea” dell’85° Gran Premio Merano Alto Adige, tutta da vivere al tondino, in pista e nella ricerca dei vincenti su cui puntare in una serie di prove apertissime.

85° Gran Premio Merano Alto Adige, in programma domenica 29 settembre, al culmine del weekend internazionale, ha raccolto 12 partecipanti provenienti da mezza Europa. Placenet, il 7 anni vincitore del Grande Steeple delle Fiandre, è infatti allenato dal francese David Cottin ma la proprietaria, Carolin Tisdall, è inglese. La giubba di Josef Aichner, per il training di Josef Vana Jr, è ancora una volta in prima linea nel Gran Premio con una squadra di ben 4 partenti, capeggiata dal mitico L’Estran, Josef Bartos in sella, coppia regina alla ricerca di un incredibile quintuplo di successi nella massima corsa italiana ad ostacoli. Ma caratteristica della coalizione giallonera è, quest’anno, la forza dell’intero poker: Gangster de Coddes (Jan Faltejsek), Mandinko (Ondrej Velek) e Ches Demonmirail (Jan Kratochvil) hanno tutti i mezzi per giocarsi una chance da vincenti. I francesi lanciano la loro sfida: di Placenet abbiamo fatto cenno, arriva dal successo colto a Waregem, tappa classica sulla via per il Gran Premio, che vede il ritorno a Merano della “ditta” Macaire-Lageneste con il 5 anni Speed Emile, già campione giovanile nell’attività svolta in Francia, soggetto tenuto fresco per l’impegno meranese. L’altro francese, Regaxos, allenato da Davide Satalia, riporta a Maia la giubba di Christian Troger. Pretty King, sellato da Greg Wroblewski, rappresenta i prestigiosi colori del polacco Jakub Wieslaw Kartus. Batte bandiera svizzera il 9 anni Fandango, portacolori dello Stall Allegra Racing Club: avrà in sella il suo stesso allenatore, ed esperto cavaliere, Jurg Langmeier. Dirham Emirati rappresenta i colori ed il training meranese di Paolo Favero, con monta italiana di Gaetano Volpe, mentre Davide Columbu sarà in sella a Mensch, giubba di Elia Tanghetti e training di Raffaele Romano che raggiunto al telefono, ha così dichiarato: “è un impegno molto molto difficile, puntiamo sulla sua esperienza!”. Mensch è un castrone di 9 anni, in carriera ha vinto ben 12 corse per un guadagno totale di oltre 150mila euro, il suo apice “Premio Felice Berligieri” (Gr2).

Infine, Fly Filo Flay della Tania-Vana, che sarà montato da Lenka Neprasova: la bionda ventenne di Praga è, la prima donna-jockey in campo nel Gran Premio Merano Alto Adige, il che dà un ulteriore “tocco” particolare alla corsa.

In Europa

A Newmarket due prove di GR1 per la classe 2022. I due anni si sfidano sulla distanza dei 1.200 metri della pista dritta. Juddmonte Cheveley Park Stakes riservata alle femmine e Juddmonte Middle Park Stakes riservata ai maschi. In entrambe le prove, saranno in 8.

Nella gara per femmine si preannuncia un match tra le imbattute Babuoche e Lake Victoria, tre uscite e tre vittorie per entrambe. Babouche però sembra in netto vantaggio rispetto alla rivale. In quella dei maschi, Whistlejacket sembra riscuotere le simpatie dei bookmakers, infatti dopo aver perso da Babouche si è riscattato siglando “Sumbe Prix Morny” a Deauville (quota pari). Antagonista dichiarato Ides of March vincitore di un GR3 al Curragh (3 contro 1), segue Shadow of light secondo in GR2 (quota 13 contro 2). Black forza, Defence Minister, Intrusively, Jouncy, Dash Dizzy oscillano tra 12 e 50 contro 1.

Negli Stati Uniti

La prima “California Crown stakes” a Santa Anita, corsa di GR1 (Grade 1) per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 1 e 1/8 di miglio (1.800 metri in sabbia) con la dotazione di 1 milione di dollatri vedrà agli ordini dello starter statunitense sette super campioni del galoppo mondiale, infatti nella corsa n. 9 delle 10 in programma, sabato 28 settembre alle 4:40 p.m. ora locale (in Italia sarà le 1.40 a,m. di domenica) ci saranno:

Newgate – John Velazquez – 124 libbre (56 kg)

Subsanador – Mike Smith – 124 libbre (56 kg)

National Treasure – Flavien Prat – 126 libbre (57 kg)

Katonah – Tiago Pereira – 122 libbre (55 kg)

Muth – Juan Hernandez – 122 libbre (55 kg)

Senor Buscador – Joseph Talamo – 124 libbre (56 kg)

Indispensable – Hector Berrios - 118 libbre (53,5 kg)

Per capire un po’ meglio, la “California Crown” è una "Breeders' Cup Win and You're In" per la Longines Breeders' Cup Classic del prossimo 2 novembre.

Chi sarà a sfidarsi in questa prova?vincitore della Saudi Cup e un trio di vincitori di Gruppo I: del calibro di(vincitore di 3 GR1),(vincitore di 2 GR1) e(vincitore di 1 GR1), tutti allenati da Bob Baffert e Subsanador (vincitore di 2 GR1 in Argentina), Katonah, Indispensable non vorranno essere certamente comparse.

Lo spettacolo è assicurato e saranno 1 minuto e 50 secondi di fuoco.