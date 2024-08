Acquistava cocaina: arrestato giocatore di hockey australiano alle Olimpiadi

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno scandalo scuote le Olimpiadi in corso a Parigi: secondo le prime informazioni rese note dai media francesi, un giocatore della squadra di hockey su prato dell'Australia è stato arrestato dopo essere stato colto in flagrante mentre acquistava cocaina. Il giocatore è stato fermato dalla polizia e si trova in custodia dalle forze dell'ordine.

Le accuse

Secondo le fonti di FranceTvInfo, il giocatore in questione sarebbe indicato in Thomas Craig, 28 anni e centrocampisa della Nazionale australiana che è stata eliminata domenica dai Giochi Olimpici dopo essere stata sconfitta dall'Olanda. Al momento si tratta di una indiscrezione dal momento che il Comitato Olimpico Australiano, nonostante aver confermato che la polizia ha in custodia uno dei membri della squadra, non ha fornito le generalità dell'arrestato. Craig è uno dei membri più esperti della sua squadra ed era alla sua seconda Olimpiade dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Secondo le ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti nella notte scorsa tra il 6 e 7 agosto quando, poco dopo mezzanotte, al piano terra di un edificio parigino che fa parte del 9° arrondissement, la polizia ha arrestato due uomini che stavano smerciando cocaia: il venditore sarebbe un minorenne dell'età di 17 anni e l'acquirente proprio il 28enne australiano indicato con il nome di Craig al quale è stato sequestato un grammo della polvere bianca. Gli australiani, al momento, non hanno intrapreso nessun procedimento giudiziario ma stanno organizzando un supporto al giocatore.

La nota del Comitato australiano

" Il Comitato olimpico australiano (Aoc) ha confermato che un membro della squadra di hockey australiana è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto ", ha affermato un portavoce. " Non sono state presentate accuse. L'Aoc continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team" . Logicamente, i media sottolineano che anche il 17enne è stato preso in custodia dalla polizia: la Procura di Parigi ha confermato al The Guardian che martedì notte gli agenti di polizia hanno assistito a una transazione di cocaina nel nono arrondissement della città arrestando due uomini.

Gli agenti di polizia

hanno arrestato il venditore, nato nel dicembre 2006, e l'acquirente, nato nel settembre 1995 in Australia e ritenuto membro della squadra australiana di hockey su prato

In considerazione delle quantità di stupefacenti sequestrate al venditore, le indagini sono state affidate alla brigata narcotici. Entrambe le persone sono in custodia della polizia".

", ha affermato un portavoce al quotidiano britannico. "