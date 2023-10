Ad Ascot l’ultimo atto di Frankie Dettori, il futuro in America

Ultimo atto di Sir Lanfranco Dettori sulle piste europee, il convegno di Ascot (Regno Unito) doveva sancire il definitivo abbandono dall’agonismo, ma non più di dieci giorni fa, il fantino più forte di tutti i tempi, ha sbalordito tutti confessando che anche per il 2024 salirà in sella… destinazione Stati Uniti.

Dopo la prova non brillantissima domenica scorsa a San Siro, dove ha salutato idealmente tutto il pubblico italiano, Sir Frankie si presenterà nel mitico ippodromo di Ascot che per centinaia di volte lo ha visto protagonista. Era il lontano 28 settembre 1996 quando fece 7 su 7 e dopo 27 anni è ancora protagonista.

Nel pomeriggio correrà le prime cinque corse e potete scommetterci che sarà in tutte e cinque il protagonista. Alla prima corsa porterà Trawlerman, alla seconda Kinross, alla terza Free wind, alla quarta Chaldean ed alla quinta King of steel. La probabilità di vittoria? Altissima perché, ancorché le corse sia tutte corse di GR (2 1 1 1 1) i cavalli che monterà sono tutti ottimi soggetti, già vincitori di corse di gruppo. Sicuramente ci metterà tutto il mestiere ed il risultato non sarà scontato ma molto auspicabile.

Analizziamo un po’ più da vicino i cavalli:

Alla prima corsa Trawlerman: cavallo castrone di 5 anni 14 corse 6 vittorie e 3 terzi posti, 4 corse nel 2023, le prime due molto deludenti, poi uno stop di 174 ed altre due corse con altrettanti primi posti. Arriva all’appuntamento al top della forma, almeno così dice la carta, quota 12 contro 1. Favorito della corsa Kyprios, seguito da Trueshan. Partenti 8.

Alla seconda corsa Kinross: cavallo maschio di 6 anni, 27 corse in carriera 10 vittorie, 2 secondi posti e 3 terzi posti. In questo caso il favorito è proprio il cavallo in questione, quota 11/8. Il binomio Kinross e Dettori dovrà stare attento a Vadream, Mill Stream e Sandrine. 15 partenti che possono complicare lo schema di corsa.

Alla terza corsa Free wind: cavalla di 5 anni, 12 corse 6 vittorie e 2 secondi posti. Hanno corso insieme l’Arc de Triomphe, finendo lontano, qui sono i favoriti. Quota 10 contro 3. Gli avversari dichiarati Jackie oh e Time lock. Partenti 14.

Alla quarta corsa Chaldean: cavallo di 3 anni vincitore delle 2000 guinee inglesi, 9 corse in carriera 5 vittorie, un secondo posto. Dopo la grandissima prova di maggio, due secondi posti. Rientra dopo 103 giorni di riposo. Quota 10 contro. I favoriti della corsa sono: Paddigton, Nashwa e Tahjira. Qui il compito è un po’ ostico, ma non per l’extraterrestre Sir Frankie. Partenti 11

Alla quinta corsa, “Qipco Champion Stakes”, la seconda nella classifica mondiale 2022, Lanfranco sarà in sella a King of Steel, cavallo di 3 anni, 6 corse 2 vittorie, un secondo posto ed un terzo posto. In questo caso i bookmaker considerano il binomio contro favorito con la quota 4 contro 1. Il favorito è Horizon Dore a 11 contro 4. A seguire Bay Bridge vincitore uscente a 9 contro 2 e Mostahdaf a 11 contro 2. Partenti 8.

Dettori, Una scena dal documentario (fonte: movieplayer.it)

Nell’augurare a Lanfranco un bel pokerissimo, passiamo ad analizzare il comparto nostrano.

Le corse in Italia

Dobbiamo prima di tutto registrare le dimissioni di tutto il Consiglio direttivo dell’Anac (Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Purosangue) con un comunicato del 18 ottobre, gli ultimi consiglieri rimasti hanno concluso il loro mandato con il seguente comunicato che riportiamo in toto per dovere di cronaca:

COMUNICATO UFFICIALE CONSIGLIO DIRETTIVO A.N.A.C. A TUTTI I SOCI - 18.10.2023

Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione si è insediato poco meno di due anni fa, con la speranza di poter incidere sulla politica allevatoriale. In questo lasso di tempo abbiamo cercato di lavorare al meglio per tutti gli allevatori iscritti, e non, all'A.N.A.C. Qualcosa è stato ottenuto, non per quanto avremmo voluto, a causa anche di una politica sorda che sembra sempre meno interessata alle sorti dell'Allevamento del purosangue in Italia. Negli ultimi mesi alcune frizioni interne hanno portato alle dimissioni di tre Consiglieri, che non hanno trovato sostituti tra chi poteva subentrare al loro posto. Spinti da un senso di responsabilità, abbiamo preferito rimanere in sella nella fase delicata delle Aste. Lo stesso senso di responsabilità ci spinge a rimettere il nostro mandato nelle mani dei Soci, per consentire alla nostra Associazione di riavere un Consiglio Direttivo completo e pronto ad affrontare il delicato momento che il nostro comparto sta vivendo. Lasciamo con un po' di tristezza, ma con l'orgoglio di un A.N.A.C. in salute, con più Soci iscritti, un'Asta S.G.A. che ha retto il colpo nonostante le problematiche che affliggono il nostro settore ed un Gran Premio Delle Aste più ricco rispetto a prima. Lasciamo soprattutto con la coscienza pulita, sapendo di aver agito per il bene di tutto l'Allevamento italiano. Un ringraziamento a tutti i Soci della nostra Associazione per i quali saremo sempre a disposizione.

F.to JACOPO BRISCHETTO, ALFONSO LITTA MODIGNANI PICOZZI, STEFANO LUCIANI, ALESSANDRA VIGLIANI

Concludiamo ricordando che è stata già indetta l’assemblea dei soci per Sabato 18 novembre 2023.

Rispetto all’attività agonistica, domenica riaprono i cancelli in San Rossore (Pisa) con un convegno di sei corse, 48 i cavalli partenti che andranno agli ordini dello Starter. Due la corse da segnalare, il Premio Apertura, handicap sulla distanza dei 2.200 metri che ha raccolto 9 partecipanti ed il Premio Tenerani, il padre di Ribot, handicap sui 1.600 metri. Tante le iniziative collaterali programmate dalla Società Alfea, nella speranza che il tempo non faccia capricci... a San Siro (Milano), il convegno sarà composto di 7 corse e i protagonisti saranno i puledri di 2 anni con il Gran Criterium (GR2), Il Premio Dormello (GR2) e il Premio Campobello (LR). Per gli anziani il Premio Fiume HPA.

Commento tecnico: Atmosfera, ancora maiden. Folgaria, percorso immacolato 4 vittorie su 4, la nostra favorita. Kroazia, una corsa una vittoria facile. Mysterious shadow, la contro favorita, 2 su 2 per la pupilla di Endo Botti di proprietà della scuderia Santese. Pacifica, la scelta di Peter Schiergen, 3 corse una vittoria, una tedesca che ci farà soffrire. Sioux life, altra pedina di Endo, 4 uscite 3 primi posti, in ordine. The last rebel, 5 corse un primo posto, l’ultima è quarta, difficile un suo piazzamento visto il lotto dell’avversarie. Three Havanas, la seconda tedesca, vince al debutto la ricca condizionata di Baden Baden, la seconda uscita a chantilly in GR3 la vede relegata al penultimo posta. In Germania però ha battuto Pacifica.

Commento tecnico : per chi ambisce alla distanza classica deve per forza passare da qua. Diomede favorito d’obbligo dopo le due vittorie consecutive, Augustus a pari merito ancorché ancora maiden. Verso le stelle stravince al debutto, Master è appena dietro a chi è andato a correre il Gran Criterium. Gli altri non staranno a guardare.

Commento tecnico : Borna, cavallo tedesco, due corse in carriera, vince al debutto e si piazza quarto in GR3 a Colonia, Favorito. Jose, due corse in carriera, vince al debutto e si piazza secondo in condizionata, sale da Roma e si farà valere. King of the waves, due corse in carriera, debutta senza apparire in pista dritta, poi a distanza di 112 giorni piazza la stoccata in maiden a Milano. Maturlo, quattro corse in carriera 2 vittorie, la penultima in listed, poi un secondo posto dietro Melfi, che in carriera corre 5 volte vincendone 3, il controfavorito. Touch me again, vince al debutto in bello stile, la scelta di Stefano Botti. Wintertraum, vince al debutto un’ottima condizionata a Colonia, qui viene per continuare la serie.

Nostri favoriti: Sunny river, Lod bay, the king’s horsese.