Velocista americana Torie Bowie muore a 32 anni: fu campionessa olimpica a Rio 2016

Lutto nel mondo dell'atletica leggera: è morta a soli 32 anni la velocista statunitense Tori Bowie, oro con la 4X100 Usa e argento nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Rio 2016, campionessa del mondo sempre nella gara regina nel 2017. La sprinter, che da tempo soffriva di depressione è stata trovata priva di vita nella sua casa in Florida ma le cause della morte sono ignote.

Vantava primati personali tutt’ora ai primi posti delle liste all time: 10”78 nei 100, 21”77 nei 200 metri e 6 metri e 91 nel lungo. La conferma è arrivata dalla World Athletics e dalla Federazione statunitense di atletica su Twitter: "L'USATF è profondamente addolorata nell'apprendere della scomparsa di Tori Bowie, tre volte medaglia olimpica e due volte campionessa del mondo. Il suo impatto sullo sport è incommensurabile e ci mancherà molto".

La carriera

Corse la frazione conclusiva per la squadra americana che ha vinto l'oro nella finale della staffetta 4x100m femminile ai Giochi Olimpici di Rio, realizzando l'impresa insieme alle compagne di squadra Tianna Bartoletta, Allyson Felix, English Gardner e Morolake Akinosun nelle batterie. Ha anche brillato negli eventi individuali, spezzando la coppia giamaicana composta da Elaine Thompson-Herah e Shelly-Ann Fraser-Pryce sul podio per l'argento femminile sui 100 metri.

Poi ottenne anche il bronzo nei 200 metri alle spalle di Thompson-Herah e dell'olandese Dafne Schippers. Poi diede seguito a quel successo conquistando il titolo mondiale dei 100 metri a Londra nel 2017. La sua ultima presenza in una grande competizione internazionale fu ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2019, dove si classificò quarta nel salto in lungo.

At the age of 32, Tori Bowie has passed away.

She was an Olympic Gold, Silver & Bronze medallist and also had 2 World titles to her name.



Here is her stunning World Championships 100m Gold performance in 2017, running down the entire field! pic.twitter.com/wCU4bm4tXJ — oluwadare (@Track_Gazette) May 3, 2023

Il 4 giugno scorso aveva provato a riprendere le competizioni dopo un lungo stop, quando arrivò quinta in una gara di 200 metri in Florida. Ultimamente era uscita dalle scene dell'atletica mondiale e dei media. Il suo ultimo post su Instagram risale all'ottobre 2019 in cui mostrava un video dove gareggiava nel salto in lungo e manifestava tutta la gioia di correre ai Giochi di Tokyo, tuttavia però senza parteciparvi. Poi un lungo silenzio fino alla notizia tragica di oggi.

Le reazioni

"Siamo devastati nel condividere la triste notizia della morte di Tori Bowie". Così inizia la nota ufficiale diffusa nel primo pomeriggio di mercoledì 3 maggio da parte della Icon Management Inc. la società di consulenza che gestiva l'immagine e gli interessi della velocista americana. "Abbiamo perso un cliente, un caro amico, una figlia e una sorella… Tori era una campionessa… un faro di luce che brillava così intensamente! Abbiamo davvero il cuore spezzato e le nostre preghiere sono con la famiglia e gli amici."

Tra le prime rivali e colleghe a commentare il decesso della Bowie, la campionessa mondiale in carica dei 100, Shelly Ann Fraser-Pryce: "Ho il cuore spezzato per la famiglia di Tori Bowie. Una grande avversaria e una fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me. Riposa in pace".