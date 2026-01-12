Alloggi, trasporti e biglietti, la stangata sulle Olimpiadi: quanto può costare un weekend

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina si avvicinano a grandi passi, e tanti appassionati e tifosi stanno iniziando a organizzarsi per assistere alle gare: com'era ovvio attendersi, tuttavia, si registra un'impennata dei prezzi in vari ambiti, in particolar modo per quanto concerne gli alloggi e i trasporti, senza considerare l'elevato costo dei biglietti per assistere a ciascun evento.

Nel report firmato da Altroconsumo emergono dei numeri al ribasso rispetto ai dati pubblicati a conclusione dell'indagine svolta dalla stessa associazione lo scorso agosto, a riprova del fatto che gli albergatori e i proprietari di case e appartamenti hanno dovuto ridurre le loro iniziali pretese presumibilmente per il numero di prenotazioni inferiore al previsto. Ciò nonostante, i costi per un weekend durante le Olimpiadi restano nettamente superiori a quelli che si registrano normalmente.

L'alloggio

Nella sua analisi della situazione "alloggi", gli esperti di Altroconsumo hanno preso in esame il prezzo per un weekend nei giorni di gara effettuando un raffronto col fine settimana del 16-18 gennaio prossimi, quindi al di fuori dei Giochi Olimpici: come strutture sono stati esaminati hotel a 3 stelle e le prime 5 offerte di AirBnB pertinenti ai parametri di ricerca di un potenziale turista appassionato.

Dormire a Cortina in un weekend di gare costa oltre 2mila euro, ovvero +261% rispetto a gennaio, in Valtellina si sfiorano i 1.700 euro, con un aumento del 437%. Nel raffronto hotel-AirBnB emergono dati interessanti: a Cortina gli ultimi superano i primi, con costi superiori a 3mila euro in ambo i weekend di gara, mentre in Valtellina sono gli alberghi più costosi, toccando quota 2mila euro contro i poco più di mille degli AirBnB.

Val di Fiemme e Milano sono soluzioni più economiche, con 500 euro nel primo caso e 300 nel secondo, circa il doppio rispetto a un weekend al di fuori del periodo delle Olimpiadi. In Val di Fiemme sono gli hotel più convenienti, dal momento che per gli AirBnB si paga una volta e mezzo di più, mentre a Milano sono più convenienti di poco i secondi.

Trasporti

Anche spostarsi per raggiungere le località di montagna dove si trovano le piste e i palazzetti costerà tanto di più rispetto a gennaio. Un andata/ritorno per due persone da Milano a Cortina arriva a 216 euro, da Roma a Cortina 338 euro, da Torino 318 euro. Per chi viaggia dal capoluogo lombardo la tappa più conveniente è Tirano in Valtellina (50 euro). Il consiglio di Altroconsumo è quello di prenotare con largo anticipo per approfittare delle offerte migliori: tra i prezzi più bassi e quelli più alti si può arrivare a oscillazioni medie del 71%, ma nei casi peggiori lo scarto massimo è del 164%: è questo il caso dell'A/R Venezia – Milano, che parte da 82 euro e arriva a un massimo di 217 euro.

"Abbiamo analizzato anche le variazioni dei prezzi dei treni tra il periodo dei giochi olimpici a febbraio 2026 rispetto a gennaio 2026" , si legge nel report. I risultati sono chiari:

L'aumento del costo del biglietto è tra il 4% (Valtellina) e il 7% (Cortina e Val di Fiemme). Anche se i prezzi massimi dei biglietti tra i due periodi per alcune tratte mostrano comunque variazioni consistenti: Venezia-Valtellina (Stazione Tirano) +19%, Venezia-Val di Fiemme (Stazione Ora) +27% e Firenze-Val di Fiemme (Stazione Ora) + 34%;

Per Cortina sono invece i prezzi minimi ad aumentare, rendendo più difficile approfittare di prezzi contenuti durante i Giochi: da Firenze + 30% e da Roma +27%;

Milano è in controtendenza, i prezzi mostrano infatti una diminuzione media del 6%.

Biglietti

Ovviamente nel pacchetto non possono mancare i biglietti per assistere alle gare. I meno cari sono quelli di accesso ai palazzetti per le partite di hockey su ghiaccio a Milano, che costano meno di 100 euro per due persone. Sotto le tre cifre ci sono altri eventi, come biathlon, curling o sci di fondo. Si sale parecchio quando si parla di sci acrobatico o short track, oltre 300 euro per due persone, mentre per il pattinaggio di figura il prezzo può toccare i 560 euro. "La scelta della disciplina e della località ha un impatto diretto sul budget complessivo" , spiega l'associazione.

Per cui un fine settimana a Milano per

assistere all’hockey su ghiaccio può costare in tutto poco meno di 700 euro per due persone incluso l'alloggio. Vedere lo sci alpino a Cortina fa levitare il prezzo fino a 2.800 euro, alloggio incluso, sempre per due persone.