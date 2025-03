Arianna da record: in serie A a 13 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

A 13 anni gioca nella Serie A di volley: baby Arianna sei da record. Sabato, durante lo scontro salvezza tra Casalmaggiore e Concorezzo, la storia viene scritta sul match ball (24-16) di un comodo terzo set per la squadra di casa che milita in A2.

È in quel momento che Arianna Manfredini, numero 2, entra come libero al posto di Giorgia Faraone e diventa a 13 anni e 4 mesi la più giovane pallavolista a debuttare in Serie A, facendo meglio dell’ex campionessa Francesca Piccinini che aveva esordito a 14 anni.

Lanciata negli ultimi scambi dell’incontro dall'allenatore Claudio Cesar Cuello, la classe 2011 ha poi festeggiato la vittoria con la squadra. «$ stato un sogno, è un traguardo straordinario, ho sentito anche l’affetto dalle tribune», ha detto un’emozionata Arianna. Che di solito si divide tra l’Under 16 e l’Under 18, ma da giorni era pronta per il salto con le “grandi”. Il debutto è avvenuto accompagnato da un applauso scrosciante di tutti i presenti e gli abbracci e i sorrisi delle sue compagne. «Ero molto agitata – spiega –, poi quando è arrivato il momento in cui sono stata chiamata dal coach mi sono tranquillizzata. È stato bellissimo».

L’altro tecnico, ma delle giovanili, Matteo d’Auria ha parlato all’Ansa di una ragazza con un grande talento e determinata, brava anche a scuola. «Frequenta la terza media, ma in campo sembra un’adulta. Mi dispiace non sia arrivata la palla giusta, altrimenti sono sicuro che si sarebbe buttata per difenderla. È troppo determinata per avere timore, anche in Serie A2».

Non c’è stato il tempo per cullarsi sugli allori.

Dopo questa parentesi storica, Arianna è tornata in campo con le compagne dell’under 16 nella finale persa per il 3°-4° posto del campionato territoriale. Una sconfitta che non toglie nulla a una fiaba meravigliosa, anche se durata pochissimi minuti. È solo l’inizio: perché il futuro appare come una battuta da ricevere in bagher.