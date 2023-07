Palio di Siena, aspettando la Carriera del 2 luglio

Il Primo giorno di Palio ha formato le seguenti accoppiate:

Selva, Violenta da Clodia con Tittia.

Onda, Viso d’Angelo con Brigante.

Torre, Zio Frac con Gingillo.

Chiocciola, Anda e Bola con Scompiglio.

Tartuca, Una per tutti con Grandine.

Drago, Ungaros con Tempesta.

Istrice, Reo Confesso con Ares.

Nicchio, Astoriux con Turbine.

Aquila, Veranu con Scangeo.

Giraffa, Abbasantesa con Tamurè.

Il Secondo giorno di Palio ha registrato la violenta zuffa fra le contrade nemiche Chiocciola ed Tartuca (foto di copertina)

A calmare i bollenti spiriti ci ha pensato il meteo, che ha scatenato su Siena violenti nubifragi, tanto che la seconda e terza prova sono state annullate. Stessa sorte è toccata alla quarta prova dopo un sopralluogo dei Capitani, insieme al Sindaco e ai tecnici, sulla pista di Piazza del Campo. Il sopralluogo si è trasformato in Riunione all’interno di Palazzo Comunale, gli intervenuti hanno sancito all’unanimità la decisione.

la bandiera verde (fonte Comune di Siena)

Sono già cominciati i lavori di ripristino del tufo, con la speranza che la pioggia non faccia ritorno su Siena nelle prossime ore, altrimenti sarebbe compromessa anche la Prova generale che si tiene tradizionalmente nel tardo pomeriggio, solitamente preceduta da un'esibizione di Carabinieri a cavallo.

la carica in Piazza del Campo (sienanews.it)

Dopo la prova, in ciascuna delle Contrade partecipanti, si tiene la cena della Prova Generale. Le cene si tengono all'aperto in strade o piazze di ciascun rione che, per questo motivo, restano chiuse al transito per la maggior parte della giornata.

Al mattino del quarto e ultimo giorno di Palio, ovvero il giorno della corsa, quello che tutto il mondo conosce, viene corsa la sesta prova, detta Provaccia, preceduta dalla cosiddetta Messa del Fantino, celebrata nella Piazza del Campo. La partenza del Corteo storico è prevista per le 16.30, la Carriera per le 19.30.

Ospiti

Tanti i volti noti della politica e dello spettacolo attesi per il giorno finale. Ospiti ufficiali del Palazzo comunale, tra gli altri, i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, i sottosegretari Galeazzo Bignami e Andrea Del Mastro Delle Vedove, tanti onorevoli e senatori, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e i generali dell'Arma dei Carabinieri Marina Marinelli e Alessio Nardi. Diversi ambasciatori e molti manager di multinazionali. Tra i volti del cinema e televisione sono attesi l'attrice Cristiana dell'Anna e l'attore Luca Capuano, per gli sportivi l'allenatore Mario Beretta.

Insomma un evento internazionale che fa bene all'immagine del nostro Belpaese.

Sui Fantini

Tittia, al secolo Giovanni Atzeni, nove volte vincitore della Carriera (2 luglio 2007 - 2 luglio 2011 - 2 luglio 2013 - 16 agosto 2013 - 17 agosto 2015 - 2 luglio 2019 - 16 agosto 2019 - 2 luglio 2022 - 17 agosto 2022) ambisce alla stella e quinta vittoria consecutiva. Cavalcherà il cavallo della Selva, Violenta da Clodia e a detta di tutto il popolo senese, tutto sembra essere già scritto. Gli altri fantini decorati sono Scompliglio con 5 vittorie, Brigante e Tempesta con una vittoria a testa.

Andando a leggere l’albo d’oro proprio dei fantini si scopre che i più vittoriosi sono Mattio Mancini detto Bastiancino e Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo, entrambi con 15 vittorie. A 14 c’è Caino ed Aceto, a 13 Dorino, Paolaccino, Bachicche, Picino e Trecciolino.

Sui Cavalli

Otto cavalli su 10 arrivano dalla Sardegna ma il cavallo indiscutibilmente considerato più forte, Violenta da Clodia non arriva dall’isola.

Tra i cavalli partecipanti sono solo due i cavalli già vincitori del Palio di Siena, Zio Frac nel luglio 2022 e Violenta da Clodia nell'agosto 2022

Dove vedere il palio in tv

Chi volesse vedere il Palio dovrà sintonizzarsi sul La7 che,per il secondo anno consecutivo, si è aggiudicata la diretta tv.

Non rimane che aspettare e godersi lo spettacolo