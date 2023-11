Aspettando Godot, occhi puntati sulla Japan Cup

In Italia

Il “Premio Serboli” di domenica scorsa all’ippodromo San Rossore di Pisa ha visto Muratone, il purosangue di Michele Solbiati che ne è anche allevatore, dominare la corsa per “debuttanti” intitolata ad Enrico Serboli, un trofeo challenger voluto fortemente da Carlo Polci e dalla Società Alfea corse e cavalli. Un trofeo che dà speranza a un sistema logoro che aspetta ormai da anni una possibile rinascita.

In merito alle belle iniziative segnaliamo anche il nuovo sistema dati e rilevazioni dell’ippodromo di San Siro di Milano, a favore di un’ippica moderna e al servizio dell’appassionato-scommettitore. Due ottimi progetti ma senza una regia unitaria, in una guerra fratricida tra impianti che in linea teorica (ma anche pratica) dovrebbero essere alleati per far rinascere il sistema. Troppo poco per sperare che il Comitato Pattern Europeo non ci declassi. Cercasi disperatamente un nuovo sistema di raccolta delle scommesse, sponsor, detrazioni fiscali e un governo autonomo ed indipendente che promuova il settore in maniera seria e coordinata. A conti fatti il galoppo italiano è…

Sabato 25 novembre 2023 è l’ultima riunione dell’ippodromo milanese di San Siro, una stagione che possiamo tranquillamente promuovere salvata in extremis da Tempesti, che ha avuto la forza di sconfiggere Sammarco e dimostrare che i cavalli buoni si trovano anche nel Belpaese.

Rispetto all'assenza di Igazgato nel Premio St. Leger, abbiamo chiesto spiegazioni ai proprietari del perché il miglior Stayer italiano non abbia corso, la risposta, che riteniamo molto sensata è stata questa: "Per far bene occorre fare una programmazione seria e quando si cambiano le carte in tavola è automatico cambiare i programmi". Nello specifico l'ultima corsa di Igazgato è stata posticipata per problemi tecnici a San Siro e trasformata da Condizionata in Handicap limitato. Due ottimi ragioni per salvaguardare l'animale, perché prima viene la salute poi tutto il resto. Battere Francesco Escobar, a detta di molti non sarebbe stato possibile. Secondo noi ce l'avrebbe fatta ma questo è il sale dell'ippica, il tifo da stadio non è solo allo stadio e per convincersene basterà vedere la tribuna dell'ippodromo di Tokyo domenica prossima, in occasione della Japan Cup.

Sempre nel giorno prefestivo riapre l’ippodromo Federico Caprilli, a Livorno, e chiude la giornata il sempre verde e competitivo ippodromo di Siracusa. Domenica si corre a Roma e Pisa, nel convegno romano la corsa clou è il Handicap principale “Premio Sette Colli”, nal convegno pisano spicca la condizionata “Premio Flechois”.

N.F.: Norton, Elegant Drago, Aconcagua

N.F.: Wassim, Schiele, Sc. Turri

In Giappone

I mesi di novembre e dicembre sono cruciali per il galoppo nipponico. Domenica 26 si correrà la “Japan Cup”, ultimo atto delle corse più importanti e ricche al mondo. Il montepremi è di oltre 8 milioni di dollari e con il ricchissimo bonus da 3 milioni la pone come una delle corse più ambite a livello mondiale. Sfogliando il catalogo ufficiale di oltre 90 pagine si scopre che la corsa si disputa sull’anello del mega ippodromo di Tokyo e sulla distanza classica dei 2.400 metri. I partenti sono 18, ed ancorchè sia corsa favolosa l'unico straniero in campo è il francese Iresine. In verità tutti gli occhi del mondo sono puntati su un solo cavallo, Equinox, che correrà contro se stesso. Il numero uno della classifica mondiale (129 OR) ha disertato l’Arc de Triomphe per arrivare al massimo della forma a questo appuntamento, anche perché il suo obiettivo è il bonus di 3 milioni di dollari, oltre al premio del primo posto. Se arrivasse la vittoria n. 8 si consacrerebbe tra i più grandi di tutti i tempi ma anche il più ricco. In complesso, se dovesse vincere porterebbe a casa la bellezza di $ 6.816.794 che aggiunti ai $12.558.668 già in cassaforte lo farebbero il purosangue più ricco di tutti i tempi. Che altro c’è da aggiungere? Niente, c'è solo da aspettare il verdetto.

Equinox (fonte Japan Racing Association)

Tutti i vincitori di Corse di Gr1 in Europa ed America 2023

A conclusione vi ricapitoliamo tutti i protagonisti che hanno vinto in Europa e negli Usa:

GR1 in Europa, 84 corse su 84:

Vincitore di 4 GR1: Paddington

Vincitori di 3 GR1: Auguste Rodin, Blue Rose Cen, Tahiyra.

Vincitori di 2 GR1: Ace Impact, Inspiral, Mostahdaf, Mqse de Sevigne, Shaquille, Vandeek, Warm heart.

Vincitori di unGR1: Al Husn, Ancient Wisdom, Anmaat, Art power, Big Rock, Bradsell, Bucanero Fuerte, Chaldean, City of troy, Continouos, Courage mon ami, Double major, Elda Eldarov, Emily Upjohn, Fallen angel, Fantastic moon, Feed the flame, Good Guess, Henry Longfellow, Highfield princess, Hukum, India, Irisine, Jannah rose, Junko, Kelina, Khadeem, King gold, King of Steel, Live in the dream, Los Angeles, Luxembourg, Mahraba Ya sanafi, Mawj, Modern Games, Moss Tucker, Muskoka, Nashwa, Nations pride, Opera singer, Poptronic, Porta fortuna, Quickthorn, Regional, Rosallion, Sauterne, Savethelastdance, Sea silk road, Simca 1000, Soul Sister, , Sunway, Triple Time, Trueshan, via Sistina, Westover, Ylang Ylang, Zagrey.

GR1 in USA, 93 su 97 corse:

Vincitori di 3 GR1: Cody's Wish, Idiomatic, Pretty Mischievous, Up to the Mark

Vincitori di 2 GR1:Arcangelo, Clairiere, Elite Power, Goodnight Olive, In Italian (GB), Just F Y I, White Abarrio.

Vincitori di un GR1: A Mo Reay, Adare Manor, Angel of Empire, Anisette (GB), Arabian Knight, Arabian Lion, Art Collector, Aspen Grove (IRE), Atone, Auguste Rodin (IRE), Big Evs (IRE), Bolshoi Ballet (IRE), Bright Future, Brightwork, Candied, Caravel,Casa Creed, Ceiling Crusher, Chez Pierre (FR), Defining Purpose, Defunded, Doppelganger, Echo Zulu, Exaulted, Far Bridge, Fev Rover (IRE), Fierceness, Forte, Geaux Rocket Ride, Gina Romantica, Gold Phoenix (IRE), Gunite, Hard to Justify, Inspiral (GB), Locked, Macadamia (BRZ), Mage, Marketsegmentation, Master of the Seas (IRE), Matareya, Mawj (IRE), Muth, National Treasure, Nobals, Nutella Fella, One in Vermillion, Played Hard, Practical Move, Prince of Monaco, Program Trading (GB), Randomized, Red Knight, Saudi Crown, Set Piece (GB), Slow Down Andy, Stilleto Boy, Swet paint, Tamara, Tapit Trice, The Chosen Vron, Therapist, Timberlake, Unquestionable (FR), War Like Goddess, West Will, Power, Wet Paint, Whitebeam (GB)

Un lungo applauso a Auguste Rodin, Inspiral e Mawj, che hanno vinto in entrambi i continenti.