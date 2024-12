Banca Ifis, i ricavi dello Sport System italiano salgono a 120 miliardi di euro, + 17 per cento rispetto al 2023

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sostegno economico allo sport giovanile italiano produce un impatto sociale quattro volte superiore rispetto all’investimento erogato. È questo il risultato principale della misurazione d’impatto effettuata da Banca Ifis sulle borse di studio destinate ai giovani atleti medagliati juniores del CONI. La Banca ha rinnovato il proprio sostegno al progetto borse di studio per il quarto anno consecutivo, attraverso un contributo da 160mila euro che sarà distribuito in maniera uguale a tutti i medagliati azzurri juniores del 2024: la stessa quota erogata in favore dei 116 azzurri a medaglia ha avuto un moltiplicatore d’impatto pari a 4,1.

L’iniziativa è stata presentata a Roma presso la Sala Giunta del CONI, alla presenza del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e di quello di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. “Quest’iniziativa sta diventando una bellissima tradizione. L’idea è nata da una volontà reciproca di attuare qualcosa di concreto, visibile e comunicativo nei confronti del nostro mondo. Mai scelta fu più felice perché è stata innovativa e nel corso degli anni è stata sempre confermata”, ha dichiarato Malagò.

“Siamo consapevoli dell’importanza dello sport system italiano per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Per questo, Banca Ifis è da sempre vicina al mondo dello sport. Siamo felici di proseguire questo percorso a sostegno dello sport giovanile italiano, in una logica di collaborazione pubblico-privato che contraddistingue la nostra Banca", così Fürstenberg Fassio.

Nell’occasione, la Banca ha anche presentato la terza edizione del proprio Osservatorio sullo Sport System italiano, che ha restituito la fotografia dello stato di salute a livello economico dell’ecosistema sportivo nazionale. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi, lo Sport System italiano nel 2023 ha prodotto 119,6 miliardi di ricavi, un dato in crescita del +17% rispetto all’anno precedente. A spingere la crescita dei ricavi è stata soprattutto l’espansione del turismo sportivo, il cui giro d’affari nel 2023 è salito del +65%, con un italiano su due che ha dichiarato di aver seguito dal vivo un evento sportivo nel corso del 2023 o del 2024.

Oltre al turismo sportivo, molto positivo si è confermato essere anche lo stato di salute delle imprese produttrici dello Sport System italiano: queste hanno registrato un +15% anno su anno, grazie soprattutto alla performance positiva dei comparti dell’abbigliamento (+42%) e delle attrezzature (+53%).