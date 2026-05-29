Bozzetti: “Orgogliosi di ospitare i mondiali di hockey su ghiaccio femminile 2027”

“Accolgo con grande orgoglio e soddisfazione l’assegnazione all’Italia dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminili di Prima Divisione Gruppo A nel 2027. È una decisione storica: mai prima d’ora il nostro Paese aveva ospitato un evento di tale portata in questa disciplina e ciò avverrà nella Milan Ice Fiera Arena, l’impianto che rappresenta nel concreto l’eredità olimpica e che Fondazione Fiera Milano sta realizzando a Rho”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano commenta così l’annuncio dell’arrivo a Milano del grande evento sportivo globale che si svolgerà dall’8 al 14 novembre 2027.





“È un'ulteriore testimonianza della validità della nostra scelta, perché senza il nostro impianto, Milano non avrebbe potuto ottenere questa grande opportunità. Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno riacceso l’entusiasmo e la passione per gli sport del ghiaccio a Milano e abbiamo ancora negli occhi le scene emozionanti delle competizioni di hockey durante quelle settimane straordinarie - sottolinea Bozzetti -. Questa decisione, quindi, non può che confermare la bontà e l’efficacia della proficua collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e tutte le istituzioni in campo, e la stessa assegnazione dei Mondiali femminili è un forte segno di riconoscimento di questa sinergia”.

“Fondazione Fiera Milano ha fortemente creduto sin dall’inizio nello spirito olimpico che ha pervaso l’evento e continua a dare il proprio contributo affinché la fiamma dei Giochi Olimpici si mantenga viva, in un’ottica di continuità. Abbiamo per questo deciso di trasformare l’entusiasmo olimpico in un’opera concreta e di valore, in collaborazione con istituzioni e stakeholder, realizzando, grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro, interamente sostenuto dalla Fondazione, l’impianto in cui si svolgeranno i Mondiali: una vera e propria eredità che Fondazione Fiera Milano intende contribuire a lasciare al territorio e ai cittadini”.

“Eventi come questo tipo non rafforzano solo la vocazione polifunzionale del quartiere fieristico - sottolinea ancora il presidente di Fondazione Fiera Milano -, ma accrescono la vocazione

internazionale di Milano, della Lombardia e del nostro Paese, avvicinando il grande pubblico, le famiglie e i giovani allo sport e allo spettacolo che una manifestazione come i Mondiali sicuramente è in grado di offrire”.